Trotz Hitze und Gewitter: Fünf Knaller-Testspiele am Mittwoch

Am 2. Juli endet jede Suche nach Abkühlung vergebens, doch Fußball wird trotz der enormen Hitze trotzdem gespielt: Am Vormittag tickerte FuPa bereits den Test des MSV Duisburg gegen Hibernian Edinburgh, am Abend folgen noch die U23-Auswahlen von Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach, der FC Büderich empfängt den Regionalliga-Aufsteiger VfL Bochum II. Außerdem sind die SSVg Velbert und der TVD Velbert im Einsatz.