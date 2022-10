Trotz Heimschlappe zuversichtlich nach Koblenz 1.FC Saarbrücken: U19 will am Oberwerth wieder punkten

Bundesliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern hat am Samstag den leichten Aufwärtstrend der A-Junioren des 1. FC Saarbrücken, die in der abgelaufenen Runde ebenfalls in der höchsten Liga spielten, gestoppt. "Wir wissen ja, dass die Lauterer mit aller Macht zurück in die Bundesliga wollen, deshalb können wir dieses Resultat nach drei Siegen zuvor auch einordnen. Nun wollen wir schnell wieder in die Erfolgsspur zurück", sagte FCS-U19-Trainer Tobias Eisel am Donnerstag, zwei Tage vor dem Auswärtsspiel bei TuS Koblenz (Sonntag, 13 Uhr, Kunstrasenplatz Jupp-Gauchel-Straße). Die Malstatter fahren als Tabellensiebter ans Deutsche eck, die Rheinländer stehen derzeit auf Tabellenplatz Zehn, haben aber eine Begegnung weniger ausgetragen. Mit drei Punkten mehr wären sie vor dem Ludwigshafener SC neunter, allerdings hab en auch die punktgleiche SV Elversberg und FC Hertha Wiesbach sowie die JFG Schaumberg-Prims (ein Punkt weniger) je eine Partie weniger ausgetragen. "Wir werden sie sicher nicht an ihrem derzeitigen Tabellenplatz bemessen, sie sind mit Sicherheit stärker, unterschätzen sollten wir sie deshalb nicht", ergänzt Eisel. Falls Andy Breuer, der ja auch zum erweiterten Drittliga-Kader von Uwe Koschinat gehört, mit an die Moselmündung fährt, könnte der gleiche Kader wie beim Saar-Pfalz-Derby aufgeboten werden.