Trotz Halbzeitführung nichts zu holen beim Klassenprimus

Unsere Zweitvertretung begrüßte zum Derby die Mannen aus Niederzimmern, dem Tabellenführer der 2. Kreisklasse. Die Vorzeichen waren also klar und Zimmern der klare Favorit. Nach der personalbedingten Absage vergangene Woche gegen Osthausen, standen nunmehr wieder 15 Spieler zur Verfügung. Vom Anpfiff weg entwickelte sich ein temporeiches und schönes Spiel. Beide Teams näherten sich Stück für Stück dem Tor an und die Chancen wurden zwingender.



In Minute 12 war es Sören, der erst mit einem starken Solo und dann auch noch strammen Fernschuss aus gut 20 m zur, nicht unverdienten Führung, den Startschuss gab. Das Spiel bleibt weiter munter mit Chancen auf beiden Seiten. In Minute 35 konnte Döhner per Elfmeter ausgleichen. Dem vorangegangen war ein unnötiger Ballverlust im Aufbau. In der Folge musste Daue das Foul ziehen, sah gelb und es gab besagten Elfer. Doch nur 5 Minuten später war es Ibo, der sich stark durchsetzte und technisch fein zwei seiner Gegenspieler stehen lies und zur erneuten Führung einschob. So ging es mit 2:1 in die Pause. Bis dahin eine wirklich ganz starke Leistung unserer Zweitvertretung, die hier an einer Sensation schnupperte.



Nach der Pause war Zimmern wie ausgewechselt und stürmte druckvoll auf unser Tor. Die Geschichte ist schnell erzählt. Alles, was uns in Hälfte 1 noch gelang, konnte im 2. Durchgang nicht mehr umgesetzt werden. Und so gab es Chance um Chance für die Gäste. Diese trafen in Hälfte 2 insgesamt, teilweise sehr ansehnlich, 5-mal und gewannen, letztlich auch verdient, mit 6:2 gegen unsere Zweitvertretung. Matchwinner war Zimmer-Angreifer Julian Döhner mit insgesamt 4 Treffern und steht nun bei insgesamt 17 Treffern, womit er die Torjägerliste deutlich anführt.