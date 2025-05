Trotz Habacher Fallrückzieher-Tor: Altenerding darf weiter auf Klassenerhalt hoffen

Altenerding – Die SpVgg Altenerding hat die erste Relegationshürde für den Verbleib in der Bezirksliga gemeistert. Gegen den ASV Habach setzte sie sich am Samstag vor heimischem Publikum nach Verlängerung mit 5:2 Toren durch und feierte nach dem 3:2 im Hinspiel den zweiten Erfolg. Es war ein hartes Stück Arbeit. In der regulären Spielzeit hatte sogar der Abstieg in die Kreisliga gedroht.

Dieser Treffer zeigte Wirkung. Bei Altenerding blieb vieles Stückwerk, sodass der Ausgleich nicht in greifbarer Nähe schien. Nach 26 Minuten hofften die Gastgeber auf zählbaren Erfolg, doch ein Schuss von Marc Winkelmann nach Weiher-Zuspiel ging über den Kasten. Dann fiel doch das wichtige 1:1. Nach einer flachen Hereingabe von Sari von der linken Seite war Wagner zur Stelle und traf aus kurzer Distanz zum Pausenstand.

Fallrückzieher in der Relegation: Maximilian Kalus mit „Tor des Jahres“

Auch im zweiten Durchgang wurde Altenerding kalt erwischt. Nach 54 Minuten markierte Maximilian Kalus mit einem Treffer Marke „Tor des Jahres“ erneut die Führung für Habach. Als Tobias Habersetzer eine Flanke mit einem Kopfball ins Zentrum wieder scharf machte, war Kalus mit einem traumhaften Fallrückzieher erfolgreich. Die Gäste waren nun dem dritten Treffer nahe. Nach 66 Minuten war es Loher, der gegen den allein vor ihm auftauchenden Florian Neuschl überragend reagierte, zu verdanken, dass es nicht den Knockout gab.

Sieben Minuten vor dem Ende war sein Gegenüber Kirnberger gefordert. Zunächst konnte er einen Flankenball von Weiher nicht kontrollieren, doch den Nachschuss von Wiam Takruri entschärfte er stark. Habach drängte auf die Entscheidung, doch auch die letzte Chance, die sich Maximilian Panzholzer mit einem Flachschuss bot, entschärfte Loher.

In der Verlängerung, in der der ASV-Coach sein Team nicht mehr unterstützen konnte, da er in der letzten Minute der regulären Spielzeit die Rote Karte erhalten hatte, hatte Altenerding den besseren Start. Als Leart Bilalli den Ball nach einem starken Pass von Weiher an Kirnberger vorbei zum 2:2 ins Netz köpfte (97.), war der Jubel groß.

Am Samstag Entscheidungsspiel um Verbleib in der Bezirksliga

Dann stockte der SpVgg aber der Atem. Nach einer Flanke auf den langen Pfosten war man sich nicht einig, wer klären sollte, sodass Neuschl zum Abschluss kam, aber Wagner auf der Linie rettete. Dann die Erlösung: Pedro Flores schoss eine kurz ausgeführte Sari-Ecke aufs Tor, Matthias Loher reagierte am schnellsten und traf zum 3:2 (107.)

Nun ließ die Gegenwehr der Gäste nach, die nach 90 Minuten ihr Auswechselkontingent erschöpft hatten. Ajdin Nienhaus sorgte mit einem 16-Meter-Schuss ins linke Eck für die Entscheidung. Drei Minuten vor dem Ende hob Sari mit einem schönen Pass die ASV-Abwehr aus den Angeln. Wiskitenski versuchte aus spitzem Winkel abzuschließen, doch Loher gab dem Ball den entscheidenden Kick und traf zum 5:2.

Nun geht es voraussichtlich am morgigen Dienstag (18.30 Uhr, Heimspiel) und am kommenden Samstag (15 Uhr) bei der SpVgg Feldmoching um den Verbleib in der Bezirksliga.

Stimmen zum Spiel

Korbinian Gerg (Trainer Habach): „Es war ein ähnliches Spiel wie am Dienstag. Altenerding hatte auch diesmal mehr Ballbesitz, und wir wollten viel mit Umschaltspiel zum Erfolg kommen. Unser erstes Ziel war, die Hinspielniederlage nach 90 Minuten auszumerzen. Das ist uns auch gelungen. Bis dahin war das Spiel ausgeglichen. Wir konnten in der Verlängerung mit Wechseln nicht mehr nachlegen, sodass wir zum Schluss nicht mehr gegenhalten konnten.“

Pedro Locke (Trainer Altenerding): „Wir sind glücklich über das Weiterkommen. Das 5:2 hört sich klar an, aber so war es nicht. Das Spiel hätte durchaus kippen können. Wir haben gegen einen starken und sympathischen Gegner zum Glück gewonnen. Wir müssen uns jetzt bis Dienstag erholen, denn es stecken 120 Minuten in den Knochen. Ich bin stolz auf unsere Mannschaft, dass wir nach zweimaligem Rückstand zurückgekommen sind. Ein Dank an unsere Fans, die uns immer wieder nach vorne gepeitscht haben.“