Trotz guter Platzierung: Borsigwalde wechselt Trainer

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Beim Tabellenachten der Landesliga Staffel 1 kommt es zu einem Trainerwechsel. Das bestätigt Präsident Frank Radunz gegenüber FuPa Berlin

Beim SC Borsigwalde kommt es zur neuen Saison zu einer Veränderung auf der Trainerposition. Wie Präsident Frank Radunz gegenüber FuPa Berlin bestätigte, werden Slavko Kek und Kenneth Weise die Mannschaft in der Landesliga-Saison 2026/27 betreuen. Beide verfügen über die B-Lizenz.

Für Kek bedeutet die neue Aufgabe den nächsten Schritt im Verein. Der bisherige Co-Trainer rückt auf und übernimmt künftig die Rolle des Cheftrainers. Gemeinsam mit Weise soll er die sportliche Entwicklung der Reinickendorfer vorantreiben.

Rogerio de Almeida wechselt in den Jugendbereich

Veränderungen gibt es auch bei Rogerio de Almeida. Der bisherige Verantwortliche im Herrenbereich wird künftig im Jugendbereich des Vereins tätig sein.

„Ihm gilt unser ausdrücklicher Dank für seine Tätigkeit im Herrenbereich“, erklärt Präsident Frank Radunz. Mit dem Wechsel bleibt de Almeida dem Verein erhalten und soll seine Erfahrung künftig in die Nachwuchsarbeit einbringen.

Kontinuität herrscht dagegen auf der sportlichen Leitungsebene. Carsten Cappelle wird seine Funktion als Sportlicher Leiter auch in der kommenden Spielzeit weiter ausüben.