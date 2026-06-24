Trotz guter Platzierung: Borsigwalde wechselt Trainer

Beim Tabellenachten der Landesliga Staffel 1 kommt es zu einem Trainerwechsel. Das bestätigt Präsident Frank Radunz gegenüber FuPa Berlin
Landesligist setzt künftig auf Kek und Weise
Beim SC Borsigwalde kommt es zur neuen Saison zu einer Veränderung auf der Trainerposition. Wie Präsident Frank Radunz gegenüber FuPa Berlin bestätigte, werden Slavko Kek und Kenneth Weise die Mannschaft in der Landesliga-Saison 2026/27 betreuen. Beide verfügen über die B-Lizenz.
Für Kek bedeutet die neue Aufgabe den nächsten Schritt im Verein. Der bisherige Co-Trainer rückt auf und übernimmt künftig die Rolle des Cheftrainers. Gemeinsam mit Weise soll er die sportliche Entwicklung der Reinickendorfer vorantreiben.
Rogerio de Almeida wechselt in den Jugendbereich
Veränderungen gibt es auch bei Rogerio de Almeida. Der bisherige Verantwortliche im Herrenbereich wird künftig im Jugendbereich des Vereins tätig sein.
„Ihm gilt unser ausdrücklicher Dank für seine Tätigkeit im Herrenbereich“, erklärt Präsident Frank Radunz. Mit dem Wechsel bleibt de Almeida dem Verein erhalten und soll seine Erfahrung künftig in die Nachwuchsarbeit einbringen.
Kontinuität herrscht dagegen auf der sportlichen Leitungsebene. Carsten Cappelle wird seine Funktion als Sportlicher Leiter auch in der kommenden Spielzeit weiter ausüben.
Solide Saison mit Rang acht
Der Trainerwechsel erfolgt trotz einer insgesamt ordentlichen Saison. Der SC Borsigwalde belegte in der abgelaufenen Spielzeit den achten Platz in der Landesliga Staffel 1 und bewegte sich damit fernab der Abstiegsränge. Nach einer stabilen Rückrunde konnten die Reinickendorfer die Saison im gesicherten Tabellenmittelfeld abschließen.
Mit Blick auf die kommende Spielzeit hoffen die Verantwortlichen nun darauf, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und sich weiter in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren.
Gute Nachrichten beim Toptorjäger
Eine wichtige Personalie für die Zukunft ist bereits geklärt. Topstürmer Marvin Teuber wird auch in der kommenden Saison für den SC Borsigwalde auf Torejagd gehen. Der Angreifer war erst zur Rückrunde vom Spandauer SV nach Reinickendorf gewechselt (12 Tore) und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Faktor im Offensivspiel der Mannschaft. FuPa Berlin berichtet
Dass Teuber seinen Verbleib zugesagt hat, dürfte den Verantwortlichen zusätzlichen Rückenwind für die neue Saison geben. Mit einem neuen Trainerteam und dem Verbleib wichtiger Leistungsträger will der SC Borsigwalde in der Spielzeit 2026/27 den nächsten Entwicklungsschritt machen.