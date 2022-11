Trotz guter Partie Heimniederlage kassiert

So., 27.11.2022, 14:30 Uhr

Mit 2:4 unterlag der FC am Sonntag in einer guten Partie gegen Vik. Urberach 3.

Nach der Pause blieb das Spiel weiter spannend und hatte reichlich Torraumszenen.

Musti erzielte in der 71. das vermeintliche 3:3, das aber wegen angeblicher Abseitsposition nicht gegeben wurde. Schließlich entschieden die Gäste in der 80. Minute mit ihrem vierten Treffer die Begegnung, nachdem sie vorher mehrfach am sehr gut agierenden FC-Keeper Yunus gescheitert waren.

Bereits am Donnerstag spielt der FC um 19.30 Uhr bei der SG Reinheim/Spachbrücken 1b in Reinheim. Am Sonntag gastiert man um 12 Uhr beim TSV Harreshausen 1b.