Trotz guter Offensive: Ebersberg verliert wegen einfacher Abwehrfehler gegen 1860

Der Bezirksligist unterliegt 1860 München III mit 2:4. Trainer Michael Hieber fordert das Abstellen vermeidbarer Defensivfehler.
„Das Spiel war eigentlich ganz okay, vor allem mit Ball war es wieder gut. Da hatten wir trotz einiger Veränderungen in der Aufstellung wieder einige gute Szenen“, bilanzierte Ebersbergs Fußballtrainer Michael Hieber am Sonntagabend nach dem Testspiel gegen den TSV 1860 München III.
Da es offensiv beim Bezirksligisten auf dem Kunstrasen im Waldsportpark ganz gut lief, erzielten die Gastgeber auch zwei Treffer. „Darauf können wir aufbauen“, so der Coach, der sich nach 18 Minuten über den Führungstreffer durch Moritz Eglseder (grün im Bild) freuen durfte. Allerdings drückt nach wie vor hinten der Schuh, sodass der Kreisligist aus München vier Tore erzielte und letztlich mit 4:2 gewann.
„Wir müssen die ganz einfachen Fehler abstellen, die den Gegner dann ins Spiel holen oder uns immer wieder in Rückstand bringen“, fordert Hieber auch im Hinblick auf das heutige Heimspiel (19.30 Uhr) an selber Stelle gegen den TSV Waldtrudering. „Diese Fehler sind leicht vermeidbar“. Den zweiten Ebersberger Treffer zum zwischenzeitlichen 2:3 erzielte Ägidius Wieser sicher per Strafstoß (55.), wodurch sich zumindest abzeichnet, dass es nun einen Schützen gibt, der die Elfmeterproblematik der Hinrunde lösen kann.