Trotz guter Offensive: Ebersberg verliert wegen einfacher Abwehrfehler gegen 1860

Ebersbergs Moritz Eglseder (grün) erzielte einen Treffer gegen den TSV 1860 II. – Foto: Ebersberg

„Das Spiel war eigentlich ganz okay, vor allem mit Ball war es wieder gut. Da hatten wir trotz einiger Veränderungen in der Aufstellung wieder einige gute Szenen“, bilanzierte Ebersbergs Fußballtrainer Michael Hieber am Sonntagabend nach dem Testspiel gegen den TSV 1860 München III.

Da es offensiv beim Bezirksligisten auf dem Kunstrasen im Waldsportpark ganz gut lief, erzielten die Gastgeber auch zwei Treffer. „Darauf können wir aufbauen“, so der Coach, der sich nach 18 Minuten über den Führungstreffer durch Moritz Eglseder (grün im Bild) freuen durfte. Allerdings drückt nach wie vor hinten der Schuh, sodass der Kreisligist aus München vier Tore erzielte und letztlich mit 4:2 gewann.