Trotz guter Leistung wieder keine Punkte für die SSV Dillingen

Die Schützlinge von Spielertrainer Michael Hildmann, der in der kommenden Woche am verletzten Sprunggelenk operiert wird, können zwar aufgrund der weniger absolvierten Spiele aus eigener Kraft nach wie vor den für den direkten Klassenerhalt notwendigen Tabellenrang elf erreichen, doch im Endklassement wird entscheidend sein, endlich die durchaus vorhandenen Einschussgelegenheiten zu nutzen, deren Auslassen im Endeffekt auch in Bubesheim wieder mehr oder weniger spielentscheidend war.

Zwar gab es viele Komplimente für den couragierten Auftritt der SSV Dillingen im Auswärtsspiel beim SC Bubesheim, doch am Ende stand wiederum eine Niederlage (0:2) zu Buche, womit sich die Situation im Tabellenkeller für die Kreisstädter wieder verschärft hat, da sich der TSV Offingen mit seinem 4:2-Heimerfolg gegen den SV Neuburg/Kammel an der SSV vorbeischob und auch Neuburgs Mitaufsteiger SV Scheppach gegen einen einmal mehr im Duell mit einem Abstiegskandidaten keine große Hilfe darstellenden FC Lauingen punktete (0:0).

SCB-Spielertrainer Tayfun Yilmaz feierte nach überstandener Knieoperation sein Saisondebüt und half mit seiner Erfahrung kräftig mit, gegen in der zweiten Spielhälfte vehement auf den Ausgleich drängende Gäste zu sichern. Sein Torhüter Simon Zeiser, der auch in der Torverteidigung wieder einmal seine Extraklasse nachwies, leitete mit einem langen Abschlag die Entscheidung ein. Abermals Bakbak, seines Zeichens vorwiegend Offensivkraft der Zweiten Bubesheimer Mannschaft in der A-Klasse West Donau 1, nutzte eine Unzulänglichkeit in der ansonsten gut stehenden Dillinger Hintermannschaft zum 2:0-Siegtreffer für seine Farben (71.).