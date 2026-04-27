Trotz guter Leistung nichts Zählbares

Lange konnten wir gegen den Tabellenführer mithalten und wir machten uns berechtigte Hoffnung auf was Zählbares. Am Ende wurden die Ulmer dann allerdings doch ihrer Favoritenrolle gerecht.
Vor allem in der ersten Halbzeit bekamen die Zuschauer ein flottes Bezirksligaspiel zu sehen. Wir waren von Beginn an gut in der Partie und konnten nach einer Viertelstunde nicht unverdient in Führung gehen. Einen von Dennis Strobel getretenen Eckball nickte Henrik Hülsmann zum 1:0 in die Maschen. Auch in der Folge kamen wir immer wieder gefährlich vors Türkgücü-Tor. Ein zweiter Treffer wollte uns jedoch nicht gelingen. Aber auch die Gäste hatten ihre Gelegenheiten. Die beste Chance zum Ausgleich hatten sie nach einer halben Stunde mit einem Lattentreffer. Quasi mit dem Pausenpfiff mussten wir dann doch noch den 1:1-Ausgleich hinnehmen.
Nach dem Seitenwechsel machten die Gäste dann zunächst mächtig Druck und man merkte, dass sich der Tabellenerste mit dem Unentschieden nicht zufriedengeben wollte. Wir konnten in dieser Phase aber alles wegverteidigen und nach gut 15 Minuten konnten wir uns von diesem Druck wieder befreien. Dann wurde es wieder eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Laurin Schmidt hatte die beste Chance auf unsere erneute Führung. Sein Abschluss verpasste das Tor jedoch knapp. In der 70. Minute bekam Türkgücü einen Handelfmeter zugesprochen, den sie souverän zum 2:1 verwandelten. Aber auch danach waren wir stets gefährlich. Tim Schweizer hatte den Ausgleich auf dem Kopf. Sein Kopfball verpasste das Tor nur um Zentimeter. In der 82. Minunte dann die Entscheidung zum 3:1 und unsere Gegenwehr war gebrochen. In der 85. Minute fiel auch noch das 4:1. Am Ende ein Ergebnis, das sich recht deutlich liest. Lange Zeit schnupperten wir an einem Punktgewinn, der sicherlich nicht unverdient gewesen wäre.