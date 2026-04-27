Trotz guter Leistung nichts Zählbares

Lange konnten wir gegen den Tabellenführer mithalten und wir machten uns berechtigte Hoffnung auf was Zählbares. Am Ende wurden die Ulmer dann allerdings doch ihrer Favoritenrolle gerecht.

Vor allem in der ersten Halbzeit bekamen die Zuschauer ein flottes Bezirksligaspiel zu sehen. Wir waren von Beginn an gut in der Partie und konnten nach einer Viertelstunde nicht unverdient in Führung gehen. Einen von Dennis Strobel getretenen Eckball nickte Henrik Hülsmann zum 1:0 in die Maschen. Auch in der Folge kamen wir immer wieder gefährlich vors Türkgücü-Tor. Ein zweiter Treffer wollte uns jedoch nicht gelingen. Aber auch die Gäste hatten ihre Gelegenheiten. Die beste Chance zum Ausgleich hatten sie nach einer halben Stunde mit einem Lattentreffer. Quasi mit dem Pausenpfiff mussten wir dann doch noch den 1:1-Ausgleich hinnehmen.