Trotz guter Leistung: Dorfen verliert gegen Aschheim

Der TSV Dorfen musste sich dem FC Aschheim geschlagen geben. – Foto: Sven Leifer

Die individuelle Klasse macht den Unterschied. Torjäger Saponaro und Contento entscheiden das Duell für den Tabellenzweiten.

Die Dorfener brauchten lange, um richtig ins Spiel zu kommen. Aschheims Torjäger Antonio Saponaro zeigte seine Klasse schon bald. Nach einem Konter über die linke Seite legte Diego Contento das Leder quer. Die TSV-Abwehrreihe konnte nicht konsequent genug klären, sodass der Goalgetter aus acht Metern einnetzte (14.). Es hätte dann auch schnell 2:0 heißen können, aber Saponaro traf, wiederum auf Querpass Contentos, nur die Latte (27.).

Mit einer 1:3 (1:1)-Niederlage kehrten die Fußballer des TSV Dorfen von ihrem vorgezogenen Spiel beim FC Aschheim nach Hause. Die Begegnung wurde von beiden Seiten temporeich geführt und zeigte, dass hier der Tabellenzweite gegen den Vierten am Werk war. Am Ende setzte sich die individuelle Klasse durch.

Dann aber machten die Isenstädter prompt den Ausgleich. Gerhard Thalmaier setzte sich im Eins-gegen-Eins durch. Seinen Querpass in die Mitte bugsierte Alexander Gschwend unglücklich zum 1:1 ins eigene Gehäuse (28.).

Jetzt hatten die TSVler eine gute Phase und hätten mehr daraus machen können, aber es fehlte das Quäntchen Glück. Nach Zuspiel von Florian Brenninger versuchte sich Alois Eberle, aber der Winkel war zu spitz. Torhüter Arben Kuqi konnte klären (42.). Wieder war es der Goalie, der einen Schuss aus dem Rückraum von Alexander Linner entschärfte (45.).

Auch nach dem Wiederanpfiff begannen die Hartl-Mannen recht forsch. Nach einer Ecke musste Kuqi sein ganzes Können aufbieten, um einen Kopfball von Leon Eicher zu entschärfen (49.). Dann schlug aber doch Aschheim zu. Mit einem Kracher aus 20 Metern in den rechten Winkel ließ Contento Maximilian Grichtmaier keine Abwehrmöglichkeit, und es stand 2:1 (59.). Ein sehenswerter Treffer.

Danach war die Partie eigentlich gelaufen, und es tat sich nicht mehr viel. Nur Torjäger Saponaro hatte noch nicht genug. Nach einer Flanke von rechts stellte er per Kopfball den 3:1-Endstand her (74.).

Die Dorfener haben sich trotz der Niederlage achtbar aus der Affäre gezogen und wieder einen sichtbaren Schritt nach vorne gemacht. Mit der gezeigten Leistung können sie trotz allem beruhigt Ostern feiern.