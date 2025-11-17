Trotz guter Chancen: Miesbach und Rosenheim spielen Remis

Denn es waren die Gäste, die mit dem Pausenpfiff aus dem Nichts in Führung gingen. Nach dem Ausgleich im zweiten Durchgang hatten beide Seiten nur noch Halbchancen, sodass es letztlich bei der verdienten Punkteteilung blieb.

Mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden gegen den SB DJK Rosenheim hat sich der SV Miesbach in die Winterpause verabschiedet. In einem ausgeglichenen Spiel auf tiefem Geläuf versäumten es die Hausherren im ersten Durchgang, ihre Chancen zu nutzen, und mussten sich deshalb am Ende mit einem Remis zufriedengeben.

„Wir sind halbwegs zufrieden, auch wenn wir uns zum Abschluss einen Dreier gewünscht hätten“, sagt SV-Coach Hans-Werner Grünwald. „Aber das ist kein Wunschkonzert. Wir stehen in der Tabelle als Fünfter gut da und können beruhigt überwintern.“

Die Miesbacher fanden vor knapp 200 Zuschauern bei sonniger Witterung gegen die Rosenheimer gut ins Spiel und nahmen den Gegner, trotz des 8:0-Kantersiegs im Hinspiel, nicht auf die leichte Schulter. Josef Sontheim hatte dreimal die Führung auf dem Fuß. Doch er verfehlte das Gehäuse nach einem Querpass von Benedikt Gerr, scheiterte am Außennetz, nachdem er den Keeper umspielt hatte, und beim dritten Anlauf rettete letztlich der Rosenheimer Keeper.

Miesbach kontert Sportbund-Führung direkt nach der Pause

So gingen die Gäste vor dem Seitenwechsel durch eine Standardsituation in Führung. Nach einem Freistoß köpften die Rosenheimer zum 1:0 ein. Die Miesbacher kamen dennoch im zweiten Abschnitt wieder gut und schwungvoll aus der Kabine und glichen direkt nach Wiederbeginn aus. Benedikt Gerr setzte sich auf der Außenbahn durch, legte quer, und Florian Haas zimmerte den Ball von der Unterkante der Querlatte in die Maschen zum 1:1-Ausgleich.

In der letzten halben Stunde schwanden auf beiden Seiten die Kräfte. „Man hat gemerkt, dass beide Teams auf der letzten Rille daherkamen“, stellt Grünwald fest. „Der Platz war tief, und am Schluss waren alle froh, dass Winterpause ist.“

Robert Mündl scheiterte für den SV noch mit einer Volley-Abnahme, und Drilon Shukaj ließ eine Freistoßchance liegen. Auf der anderen Seite hatten auch die Rosenheimer in der letzten Minute der regulären Spielzeit noch eine gute Gelegenheit, die aber ebenfalls ungenutzt blieb. Letztlich war es ein leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden, mit dem wohl beide Seiten halbwegs leben können.