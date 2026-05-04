Trotz guter Chancen: Keine Tore zwischen Peiting und Habach

Es sollte nicht sein: Die TSV-Offensive um Matthias Lotter (am Ball) brachte kein Tor zustande – der ASV Habach allerdings ebensowenig. – Foto: Roland Halmel

Bei Abpfiff trat das ein, was Fußballtrainer so gerne sehen. Es stand die Null. Und zwar auf beiden Seiten. Bei nahezu sommerlichen Temperaturen einigten sich der TSV Peiting und der ASV Habach im Landkreis-Derby auf ein torloses Remis. „Wir wollen es den vorderen Klubs nicht zu schwer machen“, kommentierte Michael Schmid das wohl endgültige Aus beider Klubs im Aufstiegsrennen mit humorigem Unterton. Warum auch nicht? Längst ist klar, dass sein ASV wenigstens eine weitere Saison in der Kreisliga 1 spielt. Gleiches gilt für die Elf von Thomas Fischer, deren Aussichten spätestens in der Woche zuvor beim SV Münsing-Ammerland maximal getrübt wurden.

Beide Teams hatten gute Chancen

Dass die Zuschauer überhaupt keine Tore zu sehen bekamen, hätte allerdings nicht sein müssen. Auf Habacher Seite war es Emanuel Pohl, der Peitings Schlussmann Julian Floritz austanzte, statt ins leere Tor aber den Pfosten traf. „Das macht der Julian hintenraus noch sehr gut“, lobte Fischer seinen Keeper. Das passierte in den ersten 20 Minuten, die Schmid als „richtig gut von uns“ bewertete. „Wir müssen eigentlich in Führung gehen.“ In der Folgezeit führten die Hitze und der große Platz zu abnehmendem Aktionismus. „Das Spiel ist immer langsamer geworden“, bilanziert Schmid. Jedoch folgte noch eine weitere Großchance für Habachs Manuel Diemb, der das Spielgerät aus dem Rückraum knapp am vorgesehenen Ziel vorbeilenkte. Ansonsten war bis auf einige Halbchancen nicht viel geboten, weswegen beide Seiten mit dem Resultat recht gut leben konnten.