Trotz guter Chancen: Der SV Heimstetten beantragt keine Regionalliga-Lizenz SV Heimstetten verzichtet von Patrik Stäbler · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Torjäger einsatzbereit: Lukas Riglewski (r.) kann das Team wieder unterstützen. – Foto: Dieter Michalek

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Der SV Heimstetten verzichtet erneut auf eine Regionalliga-Lizenz. Finanzielle und strukturelle Gründe stehen dem sportlichen Erfolg entgegen.

Das Aufstiegsrennen in der Bayernliga Süd ist heuer ein Wettlauf mit einer großen Unbekannten. Denn obschon der TSV 1860 München II aktuell mit deutlichem Vorsprung an der Tabellenspitze thront, wird das Team wohl nicht nach oben gehen dürfen – es sei denn, die Erste Mannschaft des Clubs schafft den Sprung in die 2. Bundesliga. Da dies jedoch unwahrscheinlich ist, könnte der Tabellenzweite TSV Landsberg das direkte Aufstiegsticket ergattern. In diesem Fall würde Rang drei zum Relegationsplatz, und um diesen wiederum rangeln derzeit ein halbes Dutzend Clubs – inklusive des SV Heimstetten, der am Samstag bei Türkspor Augsburg gastiert (15 Uhr).

In Augsburg Abwehrstärke mit Offensivpower kombinieren Doch selbst, wenn der SVH am Saisonende aus sportlicher Sicht die Relegation erreichen würde, wird die Mannschaft von Cheftrainerin Sarah Romert nicht in den Aufstiegskampf eingreifen. Denn der Verein habe darauf verzichtet, sich um eine Lizenz für die Regionalliga zu bewerben, teilt der Sportliche Leiter Christoph Schmitt mit. Hintergrund sind vor allem die finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen, deretwegen der Club schon vor zwei Jahren in einer ähnlichen Situation keinen Zulassungsantrag stellte. Mittelfristig jedoch will das einstige Gründungsmitglied der Regionalliga durchaus wieder in die vierthöchste Spielklasse zurück. So hat der SVH wie berichtet vor Kurzem die Mission „Bayernliga-Meisterschaft 2030“ ausgerufen. Derzeit jedoch ist ein Aufstieg kein Thema in Heimstetten, obschon der Club aus sportlicher Sicht in den vergangenen Wochen höchst erfolgreich war. So ist der Tabellenvierte in diesem Jahr noch ungeschlagen, was er vor allem einer starken Defensive zu verdanken hat: In sieben Ligaspielen gab’s gerade mal zwei Gegentreffer. Zugleich tat sich der SVH zuletzt mit dem Toreschießen schwer, weshalb etwa im jüngsten Landkreis-Derby gegen den FC Deisenhofen nur ein 0:0 heraussprang.