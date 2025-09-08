Trotz Gruselvorstellung gegen den SVN – Murnau mischt oben mit

Der TSV 1865 Murnau gewinnt in Neuperlach – liefert aber keine überzeugende Vorstellung ab. Coach Martin Wagner spricht von „einem ziemlichen Graus“.

Murnau – Es gab nicht viele Dinge, auf die man als Murnauer stolz sein konnte an diesem Sonntag. Aber auf die bisherige Ausbeute der Saison gewiss: Mit einem 2:0-Erfolg beim Letzten der Landesliga springt der Kontostand auf 20 Punkte nach zehn Spielen. „Jetzt können wir den Blick nach oben richten“, bilanziert Trainer Martin Wagner . Mehr Glanzlichter strahlten nicht im Münchner Osten.

Der Coach, pünktlich zurück aus dem Urlaub, wäre besser gleich in Kroatien geblieben, so sehr missfiel ihm, was seine Mannen trieben. „Ein ziemlicher Graus. Mir haben die Zuschauer leid getan, die sich den Weg angetan haben“, sagt der Trainer aus Habach. Bei seiner Analyse landete er zwangsläufig bei der laxen Trainingswoche. Sie hatten die Einheiten teilweise mit der Reserve zusammen gelegt, um den Urlaubs-Exodus auszugleichen.

„Die freie Woche hat man gemerkt“, sagt Wagner. Der Coach sieht das als klaren Auftrag, in nächster Zeit „die Zügel wieder anzuziehen“. Der Drachen-Coach ist selbst Fußballer gewesen, und da war es nicht die leichteste Disziplin, sich für Duelle mit abgeschlagenen Kellerkindern zu motivieren. „Wir wussten, dass es schwer wird zu glänzen.“

In Anbetracht der Umstände sah er den Gegner gar nicht so verkehrt kicken. Gleich die erste Chance etwa ging an die Münchner. Murnau nutzte die ersten Minuten, um sich einen Überblick über den doch unbekannten Kontrahenten zu schaffen. Danach bewegte sich die Partie wenigstens für ein paar Minuten in die gewünschte Richtung. Druck und Anteile des TSV nahmen zu. Manko: die Chancenverwertung.

Verteidiger avanciert zum Vorlagengeber

Immerhin zwei Treffer gelangen – und an beiden war, wenig überraschend, Murnaus Mann des Tages maßgeblich beteiligt. Außenverteidiger Tizian Schatto, schon die gesamte Saison unter den Verlässlichsten der Drachen, brach zweimal rechts an der Grundlinie durch und bediente mit flachen Bällen die Torschützen Maximilian Nebl (32.) und Felix Lautenbacher (40.).

Gemeinsam mit Leon Schlichting – er vertrat den urlaubenden Kapitän Philip Jarosch in der Innenverteidigung – setzte er die einzigen „Glanzpunkte“ beim TSV, wie Martin Wagner festhält. „Mit Abstand unsere zwei Stärksten.“

Murnau mit angezogener Handbremse in Hälfte zwei

Ließ sich Halbzeit eins mit bestem Willen noch als ordentlich abhaken, versank Murnau danach in einem besorgniserregenden Film aus Lethargie und Unlust. „Wir haben alles vermissen lassen“, schimpft der Coach und nimmt den Auftritt gerne für seine Agenda auf. Ein Spitzenteam, verweist Wagner, „macht mit denen kurzen Prozess. Da merkt man wieder, dass wir davon weit entfernt sind“.

Was nicht bedeutet, dass derlei Entwicklungspotenzial nicht in dieser Mannschaft schlummert. 20 Zähler nach 30 Prozent der Saison sind die Lizenz zum Träumen – oder zumindest zum sorgenfreien Mitmischen in der Spitzengruppe. Die umfasst weiterhin mehr als die Hälfte der ganzen Liga, nachdem wieder sämtliche oberen Mannschaften punkteten.

Will Murnau weiter Mitglied dieses erlauchten Kreises bleiben, braucht es deutlich erbaulichere Spiele. Wagner konstatiert: „Das Schönste war, als der Schiri abgepfiffen hat.“