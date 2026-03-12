Trotz großer Probleme: Bayreuth überrascht - Zukunft im Osten?

Sportlich ist die SpVgg Bayreuth um Rückkehrer Felix Heim (li.) gut aus der Winterpause gekommen. – Foto: Johannes Traub

Quo vadis SpVgg Bayreuth? Die "Oldschdod" wird zur kommenden Saison wieder auf Amateurstrukturen umstellen, die finanziellen Schwierigkeiten machen den Schritt schlicht alternativlos. In dieser heiklen Phase wird sich darüber hinaus Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba, die sich in ihrer Amtszeit viele Sympathien erworben hat auf der Jakobshöhe, verabschieden - und zwar zeitig: Zum 15. April räumt sie ihren Posten. Wer ihr nachfolgt, das hat der Verein noch nicht bekanntgegeben. Viele Fragezeichen also, was die Zukunft des Traditionsvereins betrifft? Hoffnung gibt`s derweil aus dem sportlichen Bereich...

Denn trotz all der mit Sicherheit nicht immer leistungsfördernden Nebengeräusche zeigt sich die Mannschaft in der Regionalliga Bayern bislang unbeeindruckt. Der Sieg gegen die Bayern-Amateure, dazu einen Zuschauerrekord in dieser Saison aufgestellt - das war Balsam auf die Seelen der Schwarzgelben! "Wir wussten, dass wir das nicht spielerisch lösen können. Es ging nur über den Kampf. Wir haben nach der frühen Führung besser ins Spiel gefunden und sind dann auch nach dem Anschlusstreffer nicht in ein Loch gefallen, sondern haben mit viel Kampf und Leidenschaft den Sieg verteidigt. Wir haben verdient gewonnen", resümierte ein sichtlich gelöster Cheftrainer Lukas Kling. Zuvor hatte die SpVgg auch schon beim 1:1 in Eichstätt überzeugt und gehört damit bislang zu den positiven Überraschungen 2026. Vor allem zwei Offensivkräfte machen Spaß: Neuzugang Maximilian Fesser entpuppt sich auf Anhieb als die erhoffte Verstärkung in der Offensive. Absolut sehenswert war sein Premierentor am vergangenen Freitag, als er mit enorm viel Speed die junge Bayern-Defensive richtig alt aussehen ließ und dann vorm Kasten ganz cool blieb. Zudem ist Felix Heim nach seiner schweren Verletzung zurück und sicherte mit seinem Treffer prompt einen Zähler in Eichstätt. Da fällt es gar nicht so ins Gewicht, dass Thomas Winklbauer immer noch pausieren muss.

Eingliederung in eine Regionalliga Ost? Hätte durchaus ihren Reiz...



Sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone sind für die "Oldschdod" eine gute Basis, um frühzeitig den Klassenerhalt einzutüten. Denn auch wenn ab der neuen Saison der professionelle Fußball vorerst ad adcta gelegt wird, soll in Bayreuth weiterhin ambitionierter Regionalliga-Fußball angeboten werden. Der dann eventuell in einem komplett neuen Umfeld gespielt werden wird? Denn sollte sich die Regionalligen in Zukunft tatsächlich nach dem "Kompass-Modell" zusammensetzen, könnte die SpVgg Bayreuth gemeinsam mit dem TSV Aubstadt in eine "Regionalliga Ost" wandern und sich mit klangvollen Namen wie Rot-Weiß Erfurt, Carl Zeiss Jena oder Chemnitzer FC messen. Wie der "Kicker" berichtet, scheint man Umfeld des Vereins durchaus angetan zu sein von dieser Variante. Duelle gegen Traditionsklubs aus dem Osten sollen demnach sehr reizvoll sein für die "Oldschdod".