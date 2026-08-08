Trotz großer Dominanz: FC Bayern II verpasst ersten Saison-Sieg

Dante will mit seinen Bayern-Amateuren den ersten Sieg der Saison feiern. – Foto: Mike Megapix

Am dritten Spieltag der Regionalliga Bayern traf der FC Bayern München II auf den Drittliga-Absteiger 1. FC Schweinfurt 05. Die Dante-Elf wollte im Heimspiel den ersten Dreier der Saison einfahren, kam jedoch nicht über ein 1:1 hinaus. Wir berichteten im Live-Ticker aus dem Stadion an der Grünwalder Straße.

Wenn man es positiv sieht, dann war es der erste Punktgewinn für den FC Bayern München II in dieser Regionalliga-Saison. Pessimisten würden jedoch dagegen argumentieren, dass es im dritten Spiel wieder keinen Sieg gab. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Verdient hätte der Nachwuchs des Rekordmeisters den Sieg allemal, dominierten die Münchner doch von der ersten Minute das Geschehen.

David Heindl belohnte die Dante-Elf in der 12. Minute per Kopf. Heinz, per Freistoß, und Srb, per Pfostenschuss, vergaben kurz darauf die Chance das Ergebnis zu verdoppeln. Und so kamen die Gäste aus Schweinfurt zum doch schmeichelhaften Ausgleich durch Michael Dellingers Kopfball nach schöner Flanke aus dem Halbfeld (36. Minute). Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Münchner die spielbestimmende Mannschaft, ohne jedoch so richtig zwingend zu werden. Heinz prüfte Schnüdel-Keeper Mottl mit einem schönen Freistoß, ansonsten mangelte es oft am letzten Pass und an der Durchschlagskraft.