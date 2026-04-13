Trotz großem Aufwand – Düneberger SV verliert am Ende klar

– Foto: Andreas Schmitz

Von Beginn an war zu spüren, dass die Mannschaft die Vorgaben des Trainers verinnerlicht hatte. Düneberg agierte kompakt, stand sicher in der Defensive und suchte mutig den Weg nach vorne. Die erste große Möglichkeit ließ nicht lange auf sich warten: In der 20. Minute tauchte Paul Knueppel frei vor dem gegnerischen Torhüter auf, scheiterte jedoch zunächst am Keeper. Auch der Nachschuss von Randal Crokek fand nicht den Weg ins Netz – die Führung wäre zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen.





Nur fünf Minuten später bot sich die nächste Gelegenheit, doch auch Shaddy Owusu konnte den Ball nicht im Tor unterbringen. In der 36. Minute setzte Malik Atcha-Dedji über die rechte Seite zu einem sehenswerten Vorstoß an, seine Flanke senkte sich gefährlich Richtung Tor, verfehlte dieses jedoch knapp. Trotz klarer Vorteile ging es torlos in die Pause.



Auch nach dem Seitenwechsel blieb Düneberg am Drücker. In der 57. Minute leitete David Boysen einen schnellen Konter ein, spielte stark in den freien Raum – doch ein unglückliches Handspiel von Shaddy Owusu stoppte die aussichtsreiche Situation. Kurz darauf (63.) erneut ein Konter: Erneut Shaddy Owusu setzte sich durch, blieb aber abermals am Torhüter hängen.





Mit zunehmender Spielzeit schien es nur eine Frage der Zeit, bis der DSV sich für den Aufwand belohnen würde. Doch stattdessen kam alles anders: In der 83. Minute wurde Düneberg eiskalt ausgekontert – Concordia nutzte praktisch seine erste klare Chance in Halbzeit zwei zur schmeichelhaften Führung.



Die Schlussphase entwickelte sich dann zu einem bitteren Spiegelbild des Spiels. In der 88. Minute blieb ein klares Foulspiel im Mittelfeld ungeahndet, Concordia schaltete erneut schnell um. Luca Göttsche konnte den durchbrechenden Angreifer nur noch kurz vor dem Strafraum stoppen – Notbremse, Rote Karte. Den folgenden Freistoß aus 18 Metern verwandelten die Gäste in der Nachspielzeit (90.+6.) zum 0:2.



Den Schlusspunkt setzte Concordia in der 90.+9. Minute mit einem Treffer aus kurzer Distanz zum 0:3 – ein Ergebnis, das den Spielverlauf kaum widerspiegelt, aber die gnadenlose Effizienz der Gäste unterstreicht.



Für den Düneberger SV bleibt erneut eine bittere Erkenntnis: Einsatz, Wille und Spielkontrolle stimmen – doch vor dem Tor fehlt die Konsequenz.



Viel Zeit zum Nachdenken bleibt jedoch nicht: Bereits am Mittwoch (19:30 Uhr) geht es am Silberberg weiter – dann wartet das nächste richtungsweisende Duell gegen den TuS Berne.