Trotz gewonnener Relegation: Staaken steigt auf der Couch ab

Vor einer Woche gewann der SC Staaken nach dem Hinspiel (2:1) auch das Rückspiel in der Abstiegsrelegation der NOFV Oberligen gegen Wismut Gera (2:0). Damit war klar: Staaken kann doch noch die Klasse halten, muss aber eine Woche später auf die Entscheidung in der Thüringenliga warten.

Diese ist am heutigen Samstag gefallen. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hat nach Rückstand beim FSV Schleiz gewonnen (1:3) und sich damit den Titel gesichert. Verbunden ist dieser auch mit dem Aufstieg in die NOFV Oberliga (Süd). Und das wiederum bedeutet: Der SC Staaken steigt trotz der gewonnenen Relegation ab und wird in der kommenden Saison in der Berlin-Liga spielen.