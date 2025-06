"Trotz Gewitterschauer gingen die Feierlichkeiten bis in den Morgen"

In der 1. Kreisklasse West Südbrandenburg ist die Überraschung perfekt: Die SpG Gräfendorf/Uebigau hat sich bereits vor dem letzten Spieltag zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Meistertitel gesichert. Trainer Lutz Lehmann spricht gegenüber FuPa von einer „geilen Truppe“, die nicht nur sportlich überzeugte, sondern auch die Herzen im Dorf höherschlagen ließ.

Feier bis in die frühen Morgenstunden

Als der Schlusspfiff ertönte, war der Jubel grenzenlos – auch wenn das Wetter nicht mitspielte. „Trotz Gewitterschauer gingen die Feierlichkeiten bis in die Morgenstunden hinein“, erzählt Lutz Lehmann. Und das kleine Dorf stand Kopf: „Jeder einzelne der 130 Zuschauer hat sich gefreut, dass diese Mannschaft endlich mal die Meisterschaft in dieses kleine Dorf holen konnte.“

Vom Ziel Klassenerhalt zum Durchmarsch

Dass die SpG ganz oben landen würde, war zu Saisonbeginn keineswegs abzusehen. „Am Anfang der Saison lautete das Ziel Klassenerhalt“, erinnert sich Lehmann. Doch schon nach wenigen Spielen wurde deutlich, dass mehr möglich war: „Nach wenigen Spieltagen merkte man bereits – mit dieser Mannschaft geht vielleicht in dieser Saison sogar noch mehr.“ Und wie: Die Hinrunde blieb beinahe verlustfrei – bis es ausgerechnet beim Tabellenletzten die erste und einzige Saisonniederlage setzte. „Durch diese Niederlage ist in der Rückrunde die Mannschaft noch enger zusammengerückt – es sollte ein Ausrutscher bleiben.“

Erfahrung trifft Jugend – eine perfekte Mischung

Die Erfolgsformel? Eine kluge Mischung. „Die Stärken der Mannschaft liegen erstens in der guten Mischung der älteren und erfahrenen Spieler und natürlich den jungen Wilden, die sich führen lassen“, erklärt der Trainer. Genau diese Kombination sorgte für eine Saison, in der die Spielgemeinschaft 17 Siege und 3 Unentschieden in 21 Spielen feierte – bei einem beeindruckenden Torverhältnis von 85:24.