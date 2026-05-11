Trotz Gewitter-Unterbrechung: Unterföhring feiert Klassenerhalt Landesliga Südost von Nico Bauer · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Unterföhring (rot) ist in der Landesliga Südost gerettet. – Foto: Sven Leifer

Beim 4:1 in Garmisch sichert sich der FCU den Klassenerhalt. Ein heftiges Gewitter hätte das Spiel aber fast noch verhindert.

Der letzte Schritt zum Klassenerhalt war für den FC Unterföhring eigentlich nur schwer, weil das Gastspiel in Garmisch-Partenkirchen wegen eines Gewitters kurz vor dem Abbruch stand. Es wurde bei dem 4:1 (3:0) zu Ende gespielt, aber da war schon alles durch. Sportlich ist die Geschichte schnell erzählt. Der Unterföhringer Mittelstürmer Fabian Porr traf doppelt (4./24.) und danach war alles klar. Garmisch hatte nicht die Mittel, in die Partie zurückzukommen. Die Platzherren wechselten doppelt in der 30. Minute. Noch vor der Pause traf Maick Antonio zum 3:0 (31.) und dann hätte nur noch das Gewitter den FCU stoppen können. Der Schiedsrichter schickte beide Mannschaften in die Kabinen und hätte nach 30 Minuten auch abbrechen können. Er wartete und auch die im Abstiegskampf steckenden Garmischer verhielten sich vollkommen fair. Von den Platzherren kamen keine Forderungen, das für Garmisch gefühlt verlorene Match abzubrechen. Nach etwa einer Dreiviertelstunde konnte weitergespielt werden und am Ende des Spiels kam sogar die Sonne heraus.