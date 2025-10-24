Trotz Gelb-Rot und Zeitstrafe: »Groanad« schnupft Waldkirchen mit 1:0

370 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich an diesem Freitagabend das Spitzenspiel der Bezirksliga-Ost im Graineter Stadion am Glasbach nicht entgehen lassen. Ein Landkreis-Derby und Nachbarschaftsduell zum Start in die Rückrunde zwischen zwei Teams, die zuletzt einen beachtlichen Lauf vorweisen konnten. Der SVG war seit acht Partien ungeschlagen, der TSV Waldkirchen seit drei Begegnungen ohne Niederlage. Doch am Ende konnte das Fluchtlichtspiel nicht das halten, was es vor Anpfiff verheißen hatte.

Zum Spielgeschehen: Nur wenige Torchancen und viel Geplänkel im Mittelfeld charakterisierten die erste Halbzeit. Nach 15 Minuten sah Grainets Sammer die gelbe Karte - für eine Schwalbe aus Sicht von Schiedsrichter Ilirjan Morina. Kurz vor dem Pausenpfiff dann die große Chance für Waldkirchen durch Lukas Wurm, der alleine auf Torwart Andi Biebl zusteuerte - und an diesem aufgrund seiner guten Abwehrarbeit scheiterte.

In Hälfte zwei gingen dann die Hausherren nach gut einer Stunde Spielzeit durch ein Abstauber-Tor von Lukas Weiß (18) - nach der ersten richtigen Graineter Möglichkeit überhaupt - 1:0 in Front. Sammer musste dann nach einem Schubser gegen Schätzl mit Gelb-Rot vom Platz. Von da an war ordentlich Zunder drin - u.a. mit einer Zeitstrafe für Grainets Kölbl, der seine Elf kurzfristig in die Neuner-Unterzahl beförderte. Die Gastinger-Elf konnte die Führung jedoch ins Ziel bringen.

In der Tabelle rückt somit Grainet vorübergehend vor auf Platz zwei - und hat auf Spitzenreiter Ruhmannsfelden nur noch zwei Punkte Rückstand. Die Truppe von Trainer Sven Halfar bleibt vorerst auf Platz vier der Rangliste.