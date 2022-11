Trotz „gefühlt 20 Ecken“: Attachings Offensive zu harmlos – die Defensive überzeugt erneut Selbes Ergebnis wie im Hinspiel

Mehmedovic vermisst Domenic Hörmann: „Er hätte uns gutgetan“

Nach dem Seitenwechsel musste Hans Gamperl im Kasten der Gäste eingreifen. Er verhinderte gegen Hannes Frank den Rückstand. Viel mehr kam von der Heimelf nicht. Attachings beste Aktionen waren Abschlüsse von Imo Ouro-Agouda und Didier Nguelefack. „Wir haben es eigentlich über die Flügel gut gespielt, haben die Box aber schlecht besetzt“, bemängelte Mehmedovic. Und ohne die Abnehmer im Strafraum verpufften die Angriffe. „Domenic Hörmann hätte uns gutgetan, aber er ist ja leider ausgefallen.“

Der Coach versuchte zwar mit vier Wechseln, das Spiel auf seine Seite zu ziehen, für einen Treffer reichte es aber nicht. So blieb es beim torlosen Remis. Die Attachinger sind zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentreffer geblieben, doch die Offensive hat auch nur einmal getroffen. Am nächsten Wochenende empfängt der BCA die SpVgg Kammerberg – und hofft, dass im letzten Spiel des Jahres der Knoten in der Offensive doch noch platzt. (stm)