Trotz „ganz schlechter" zweiter Halbzeit – Pullach siegt deutlich Bezirksliga Süd von Umberto Savignano · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Bereits in der 1. Halbzeit machte Pullach alles klar. – Foto: brouczek

Der SV Pullach bezwang Geiselbullach-Neu Esting deutlich. Doch Trainer Beigl sah nach starker erster Hälfte eine schwache zweite.

Beim 3:1 (3:0)-Heimsieg über den TSV Geiselbullach-Neu Esting zehrte der SV Pullach von starken ersten 45 Minuten. „Das war wieder typisch Pullach. Auf eine wirklich sehr, sehr gute erste Halbzeit folgt eine ganz schlechte zweite“, fasste Trainer Fabian Beigl das Geschehen zusammen. „Geiselbullach war in der ersten Halbzeit etwas verhalten und passiv, das hat mich überrascht“, staunte der Coach ein wenig über die Strategie der Gäste. „Wir hatten viel Platz, haben es aber auch wirklich sehr gut gemacht, haben den Ball gut laufen lassen, die Räume gut bespielt, hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz und haben auch verdient unsere Tore geschossen.“