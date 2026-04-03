Trotz fünf Ausfällen: Unterföhring freut sich auf Spektakel gegen Grünwald

– Foto: Stefan Schmiedel

Der Bayernliga-Absteiger Grünwald hat mit 81 Toren die meisten Treffer der Landesliga gemacht, aber 53 Gegentore sind ebenfalls ein Spitzenwert für eine Mannschaft aus der Spitzengruppe der Liga. Auch in der jüngsten Vergangenheit ging es rund mit 10:8 Toren in drei Spielen. Dem gegenüber kann Unterföhring die 5:2-Gala gegen den Aufstiegsaspiranten Hallbergmoos im jüngsten Heimspiel anbieten.

Je besser der Gegner, desto besser ist in der Regel der FC Unterföhring . Der Fußball-Landesligist freut sich im Heimspiel gegen den TSV Grünwald (Samstag, 13.30 Uhr, Stadion an der Bergstraße) auf einen Gegner mit hohem Spektakel-Potenzial.

„Wir spielen Vollgas-Fußball“, verspricht Trainer Andreas Faber, „und ein gewisses Restrisiko nehmen wir da auch in Kauf.“ Seine Unterföhringer stehen tabellarisch im gesicherten Mittelfeld und haben gar nichts zu verlieren, während es für Grünwald um den Anschluss zum zweiten Platz geht. Der prominente Kader des Gegners ist für den Trainer eine Zusatzmotivation: „Für neue Spieler schauen wir uns bei der U19 von Heimstetten und die bei Vereinen in der Bayernliga um.“

Eine Gemeinsamkeit haben die beiden Vereine derzeit mit einer langen Liste der Ausfälle. Beide Teams bringen dennoch elf gute Kicker auf den Platz, nur dahinter wird es eng. „Wir haben jetzt noch die Verletzten vom Krieg in Freilassing“ , sagt Andreas Faber, der nach dem unschönen Spiel der Vorwoche bis zu fünf (!) Ausfälle bekommen dürfte. Unter anderem müssen Tayfun Arkadas, Hendrik Geiler und Florian Orth passen. Dazu kommt Luis Fischer, der anderweitig an diesem Wochenende verhindert ist. Damit stellt sich die Mannschaft in weiten Teilen von selbst auf.

Grünwald ist auch ein Landkreisduell Nord gegen Süd, was Faber aber herzlich wenig interessiert. Er wehrt sich gegen die inflationäre Verwendung des Zusatzes Derby: „Für den FC Unterföhring gibt es nur ein Derby und das ist das nördliche Nachbardorf. Alles andere ist einfach nur ein Fußball-Spiel.“ (nb)