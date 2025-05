Trotz Führung verliert TuS Hornau im Auswärtsspiel bei Alzenau

Alzenau. Nach der knappen 0:1-Niederlage in der Vorwoche gegen Darmstadt 98 II musste TuS Hornau erneut eine Pleite hinnehmen. Trotz früher Führung unterlag das Team am Ende mit 1:3 gegen Bayern Alzenau.

„Wir kamen nicht gut ins Spiel, gerade in der ersten Halbzeit waren wir stellenweise sehr passiv“, sagte Jan Schmitt, Co-Trainer von TuS Hornau. Dennoch gelang der Führungstreffer: In der 14. Minute verwandelte Karim Bounour eine Standardsituation zur 1:0-Führung. „Anschließend haben wir es nicht geschafft, Zugriff auf das Spiel zu bekommen“, schob Schmitt nach. Nur wenige Minuten später fiel der Ausgleich durch den Alzenauer Spieler Lucas Sitter. Jenem gelang auch in der 57. Minute sein zweiter Treffer und damit das Führungsstor für die favorisierten Hausherren.

Dabei präsentierten sich die Hornauer nach dem Seitenwechsel deutlich engagierter als noch in Durchgang eins: „Wir hatten nach Wiederanpfiff direkt zwei gute Chancen – Ren Gatamura bekam den Ball vor die Füße, schoss aber knapp vorbei und Robin Hofmann versuchte es ins kurze Eck, doch der gegnerische Torwart Fabian Wolpert konnte den Ball gerade noch parieren.“