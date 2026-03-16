Trotz Führung: TSV Ebersberg und TSV Zorneding verlieren erneut Bezirksliga Ost von Christian Scharl · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Wieder keine Punkte: Der TSV Ebersberg verlor gegen Miesbach. – Foto: Marc Marasescu

Ebersberg verschenkt ein 1:0 durch individuelle Fehler. Zorneding kassiert in der 96. Minute das bittere 1:2 gegen Dorfen.

Auch am 21. Spieltag in der Bezirksliga Ost präsentierte sich der TSV Ebersberg als guter Gastgeber und lud die Miesbacher Gäste zum Toreschießen ein. Aufgrund individueller Fehler unterlag die Mannschaft von Michael Hieber trotz einer 1:0-Führung mit 1:2. Wer mit Hieber spricht, erlebt immer einen Trainer, der souverän und reflektiert auf die Fragen zum Spiel eingeht. Am Samstagnachmittag wusste aber auch er nicht mehr, wie er die 14. Saisonniederlage erklären sollte, ohne repetitiv zu wirken: „Es ist wahrscheinlich wie bei einer Schallplatte, die man immer wieder auflegt. Ich wiederhole mich wahrscheinlich in vielen Sachen, die ich zuletzt gesagt habe“, so der Coach. Das liegt daran, dass seine Spieler immer und immer wieder dieselben Fehler machen. Mal sind es verschossene, mal verursachte Elfmeter. Mal sind es Platzverweise oder wie an diesem Samstag individuelle Fehler im Spielaufbau, die bestraft werden. Immer wieder dieselben Muster, die zu Punktverlusten führen.

Dabei hatte man eine starke Anfangsphase gezeigt. „30, 35 Minuten waren wirklich gut“, so Hieber. Dennoch stand es am Ende dieser Phase nur 1:1. Timo Schaller hatte die Platzherren per Foulelfmeter 1:0 in Führung gebracht (15.), in der Folge wurde aber vergessen, nachzulegen. „Wir hätten uns mit mehr als dem einen Tor belohnen müssen“, ärgerte sich Hieber. Drilon Shukaj war nach einem Ebersberger Ballverlust im zweiten Anlauf zur Stelle und markierte den Ausgleich (32.). „Wieder laden wir den Gegner ein, da schauen wir einfach nicht gut aus“, kommentierte Hieber die Entstehung des 1:2, das Florian Haas kurz nach der Pause für die Gäste erzielte (48.). Ebersberg probierte in der zweiten Halbzeit nach vorne viel, „wir haben es aber nicht geschafft, zwingend zum Abschluss zu kommen. Bis zum Strafraum haben wir es gut gespielt, dann hat aber der letzte Punch gefehlt.“ Lange Zeit, um sich zu grämen, bleibt dem TSV Ebersberg nicht. Schon am Dienstag geht es daheim gegen den TSV Ampfing weiter.