Trotz Führung: SpVgg Kammerberg verliert deutlich gegen Moosinning

Jan Lipovsek von der SpVgg Kammerberg – Foto: fupa

Nach früher 1:0-Führung kassierte die SpVgg Kammerberg eine 1:4-Niederlage. Einfache Fehler im Spielaufbau kosteten den Hausherren den Sieg.

Einen Rückschlag hat die SpVgg Kammerberg im Abstiegskampf hinnehmen müssen. Gegen den FC Moosinning setzte es eine 1:4 (1:3)-Niederlage. Der Aufstiegskandidat war an diesem Tag einfach eine Nummer zu groß für die Kammerberger – trotz verheißungsvollem Start.

Denn die Partie begann aus Sicht der Gastgeber vielversprechend. Kammerberg hielt gut dagegen und suchte den Weg nach vorne. Der Lohn folgte nach rund einer halben Stunde: Nach einem Angriff über Lukas Fladung war Domenik Kaiser zur Stelle und brachte die Spielvereinigung mit 1:0 in Führung.

„Bis dahin haben wir gut mitgehalten“, sagte Trainer Victor Medeleanu. Doch die Führung gab den Hausherren keine Sicherheit – im Gegenteil. Innerhalb weniger Minuten kippte das Spiel. Kammerberg leistete sich im Spielaufbau einfache Fehler, die Moosinning konsequent bestrafte.

Zunächst glich Mohamed Abdane zum 1:1 (35.) aus, wenig später brachte Christian Häusler die Gäste in Führung (37.). Moosinning agierte zielstrebiger, gewann mehr Zweikämpfe und hielt den Druck hoch. In der Nachspielzeit setzte Stefan Haas mit dem 1:3 den nächsten Wirkungstreffer.

Die Kammerberger versuchten, noch einmal zurückzukommen, fanden offensiv aber kaum Lösungen. Die beste Gelegenheit bis dahin bot sich dennoch der SpVgg: Jan Lipovsek traf aus der Distanz den Pfosten – und verpasste knapp den Anschlusstreffer.

Stattdessen sorgte Moosinning für die Entscheidung. Abdane traf ein zweites Mal und stellte auf 1:4 (65.). Die Gastgeber konnten im Anschluss nicht mehr zulegen. „Wir hatten heute insgesamt zu wenige Chancen“, bilanzierte Medeleanu. Erschwerend kam hinzu, dass wichtige Spieler fehlten. „Die Ausfälle haben unsere Planung durcheinandergebracht“, erklärte der Coach.

Die Spielvereinigung bleibt damit auf einem Relegationsplatz und hat weiterhin einen Punkt Rückstand auf den rettenden elften Rang. Viel Zeit zum Hadern bleibt nicht. „Mund abwischen und weitermachen“, fordert Medeleanu mit Blick auf die nächste Aufgabe am Sonntag gegen Gaimersheim.