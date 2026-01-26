Trotz Führung: RWE verliert gegen Kassel

Die aktive Anfangsphase belohnte sich RWE nach 23 Minuten: Nach einem Fehler in der Kasseler Defensive schaltete die Mannschaft schnell um, Stanislav Fehler nutzte die Gelegenheit und brachte die Rot-Weißen in Führung. In der Folge blieb Erfurt zunächst spielbestimmend, verpasste es jedoch, die eigene Führung weiter auszubauen. Kassel zeigte sich dagegen effizient und nutzte Unachtsamkeiten in der Erfurter Defensive konsequent aus. Noch vor dem Pausenpfiff drehten die Gäste die Partie und gingen mit einer 2:1-Führung in die Kabine.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv, wobei die Gastgeber bemüht war, wieder mehr Kontrolle zu erlangen, defensiv jedoch nicht immer die nötige Stabilität fand. Zusätzlich erhielten auch zwei Nachwuchsspieler aus der U19 weitere Einsatzzeiten im Herrenbereich. Sami Chentoufiund Jonas Berndt konnten erneut wertvolle Minuten auf höherem Niveau sammeln und wichtige Erfahrungen im Übergang zum Männerfußball machen. Nach der Pause nutzte das Trainerteam die Gelegenheit für zahlreiche Wechsel. Neuzugang Lucas Falcão feierte sein Debüt im Erfurter Trikot, zudem kamen mit Nathan Claxton, Kaito Imai, Afonso Mozinho Lindo, Bilal Brusdeilins, Matias Paavola und Mazeed Ogungbo gleich sechs Probespieler zum Einsatz. In der Schlussphase wurde es noch einmal hitzig – Co-Trainer Andy Nägelein sah die Gelbe Karte. Am Endergebnis änderte sich jedoch nichts mehr, sodass RWE die Partie mit 1:3 beendete.