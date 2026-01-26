Trotz Führung: RWE verliert gegen Kassel

Positiv: Raphael Assibey-Mensah stand nach seiner Sehnenverletzung aus dem November wieder auf dem Platz und sammelte wichtige Spielminuten.
BERICHT des FC Rot-Weiß Erfurt
Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv, wobei die Gastgeber bemüht war, wieder mehr Kontrolle zu erlangen, defensiv jedoch nicht immer die nötige Stabilität fand. Zusätzlich erhielten auch zwei Nachwuchsspieler aus der U19 weitere Einsatzzeiten im Herrenbereich. Sami Chentoufiund Jonas Berndt konnten erneut wertvolle Minuten auf höherem Niveau sammeln und wichtige Erfahrungen im Übergang zum Männerfußball machen. Nach der Pause nutzte das Trainerteam die Gelegenheit für zahlreiche Wechsel. Neuzugang Lucas Falcão feierte sein Debüt im Erfurter Trikot, zudem kamen mit Nathan Claxton, Kaito Imai, Afonso Mozinho Lindo, Bilal Brusdeilins, Matias Paavola und Mazeed Ogungbo gleich sechs Probespieler zum Einsatz. In der Schlussphase wurde es noch einmal hitzig – Co-Trainer Andy Nägelein sah die Gelbe Karte. Am Endergebnis änderte sich jedoch nichts mehr, sodass RWE die Partie mit 1:3 beendete.