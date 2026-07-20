Trotz Führung: FC Moosinning vergeigt Landesligaauftakt gegen SVN

FC Moosinning gegen SV Nord München-Lerchenau – Foto: Christian Riedel

Moosinnings Coach Christoph Ball baute in seiner Anfangsformation größtenteils auf den Kader der vergangenen Saison, und so standen mit Antonijo Prgomet und Can Bozoglu nur zwei Neuzugänge von Beginn an auf dem Feld. Moosinning kam gut in die Partie. Bereits in der 3. Minute hatte der Gastgeber die erste Möglichkeit, als Maxi Siebald zur Mitte passte, Mo Abdane die Kugel am Gegenspieler vorbeilegte, den Ball aber übers Tor setzte. Moosinning ließ Ball und Gegner laufen und hatte die gefährliche Offensive der Gäste um die Ex-Profis Lappe und Nico Karger bestens im Griff.

Mit einer 3:5 (1:0)-Heimniederlage gegen den SV Nord-Lerchenau ist der FC Moosinning denkbar unglücklich in das Abenteuer Landesliga gestartet. Nach einer überlegen geführten ersten Halbzeit übernahmen die Gäste im zweiten Abschnitt das Kommando. Nach einem tollen Fußballspiel profitierten die Münchner in der Schlussphase von einigen Moosinninger Abwehrfehlern und nutzten durch Karl-Heinz Lappe gnadenlos aus.

Moosinning muss sich gegen den SV Nord München-Lerchenau geschlagen geben

Beide Teams bekämpften sich vorwiegend im Mittelfeld. Karger hatte noch eine Freistoßchance, er setzte die Kugel aber knapp über den Kasten. Besser machten es auf der Gegenseite in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Moosinninger. Siebald zog einen Freistoß von rechts aufs kurze Eck, Nico Brugger reagierte am schnellsten und verlängerte die Kugel unhaltbar zum 1:0 ins lange Eck – aus Moosinninger Sicht nicht unverdient.

Endete die erste Hälfte für die Gelb-Schwarzen erfolgreich, so begann der zweite Abschnitt denkbar schlecht. Tobi Hartmann ließ sich auf der rechten Abwehrseite von Dominik Besel düpieren. Dessen Schuss landete am rechten Pfosten, und der Abpraller fand vom Knie von Lappe den Weg ins Moosinninger Tor. Es war der Auftakt für eine furiose zweite Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten und einem immer stärker werdenden Gast. Siebald setzte die Kugel in der 53. Minute über die Latte, während auf der Gegenseite Karger das Tor mit einem Chipball über Keeper Dani Auerweck hinweg knapp verpasste. Glück hatte Moosinning drei Minuten später, als Auerweck ein Abspiel misslang, Karger zur Mitte spielte, aber Lappe den Ball nicht an Auerweck und Prgomet vorbeibrachte.

Karl-Heinz Lappe schnürte einen Hattrick in der zweiten Halbzeit

Machtlos war der Moosinninger Keeper in der 60. Minute, als Andreas Weiß eine weitgezogene Flanke am langen Eck ungehindert zum 1:2 einköpfen durfte. Fast im Gegenzug jubelte eine Minute später aber wieder der FCM. Fabi Ulitzka schickte mit einem weiten Ball Siebald auf die Reise. Dieser hob den Ball über den herauseilenden Keeper und, nachdem er zuerst noch an einem Abwehrbein gescheitert war, drückte er die Kugel im dritten Versuch zum 2:2 über die Linie.

Damit ging das Drama dann erst so richtig los. In der 75. Minute lief Moosinning auf der linken Abwehrseite in einen Konter, der Ball wurde mustergültig auf Lappe gespielt, der zum 3:2 abstaubte. Moosinning aber hielt erneut dagegen, Ulitzka scheiterte mit einem Flachschuss an Keeper Matthias Angermeir, ehe Tobi Killer in der 83. Minute ein Zuspiel von Siebald von rechts zum 3:3 über die Linie drückte.

Im Gegenzug wurde es dann aber kurios und bitter zugleich. Vom Anpfiff weg setzte der SV Nord die Kugel aus 50 Metern über den zu weit vorm Tor postierten Auerweck an die Latte, Brugger köpfte den zurückspringenden Ball erneut in Richtung Tor. Auerweck glitt der Ball noch einmal aus den Händen, und Lappe traf zum 4:3 ins leere Tor. Karger setzte in der Nachspielzeit per Kopf noch das 3:5 drauf.