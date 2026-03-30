Trotz früher Verletzung von Fitzpatrick: Moosinning besiegt ASV

Drei haben sich lieb: Maximilian Völke (Nr. 6) bejubelt sein Tor zum 1:0 gemeinsam mit Tobias Killer und Nicolai Brugger (r.). Am Ende steht ein 2:0-Erfolg gegen Dachau. – Foto: Christian Riedel

Zwischen den Pfosten stand für den verletzten Aaron Siegl wieder Daniel Auerweck. Nach nur 15 Minuten musste Trainer Christoph Ball reagieren, denn Liam Fitzpatrick musste das Feld verletzungsbedingt vorzeitig verlassen. Für ihn kam Mo Abdane ins Spiel.

Die Anfangsphase gehörte klar den Gastgebern. Die Gelb-Schwarzen machten von Beginn an Druck und wurden in der 17. Spielminute mit der Führung belohnt. Max Siebald brachte eine Ecke herein. Der Ball landete bei Maxi Völke, der dem Gästekeeper mit einem satten Schuss keine Chance ließ. Wenig später hätten die Hausherren nachlegen können, doch der Schlussmann der Gäste, Stefan Fängewisch, parierte glänzend gegen Marco Esposito, der den Ball aus der Drehung scharf in die Ecke gezogen hatte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es dann Kapitän Stefan Haas, der den Vorsprung auf 2:0 ausbaute. Abdane brachte ihn nach einer sehenswerten Einzelleistung in Szene, und Haas hatte viel Platz, um in der langen Ecke einzuschieben. Ein verdienter Pausenstand.

Kurz nach Wiederanpfiff kamen die Gäste zu ihrer gefährlichsten Aktion: Nach einem Ballverlust von Tobias Killer zog Maximilian Bergner aus der Distanz ab – das Leder klatschte an die Latte – Glück für den FCM. Auf der anderen Seite traf auch der FC Moosinning nur Aluminium. Haas steckte auf Abdane durch, der zunächst drei Gegenspieler stehen ließ, am Ende aber ebenfalls nur den Querbalken traf.

Die zweite Halbzeit spielte sich in der Folge weitgehend im Mittelfeld ab, ohne dass eines der beiden Teams viele weitere zwingende Chancen herausspielte. Kurz vor Schluss vergab Abdane noch zweimal die Chance auf den dritten Treffer – zunächst traf er den Ball nicht, und wenig später scheiterte er an Fängewisch. Am Ende stand ein verdienter 2:0-Erfolg für den FC Moosinning. Die Gastgeber zeigten eine reife Leistung und brachten den Vorsprung souverän über die Zeit. Der ASV Dachau hingegen hatte letztlich zu wenig zu bieten, um die Hausherren ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.