Trotz früher Überzahl: Bornreihe tut sich in Bokel lange schwer

– Foto: Rolf Schmietow

Der SV Blau-Weiß Bornreihe gastierte am Mittwochabend zum finalen Bezirkspokal-Erstrundenspiel beim MTV Bokel. Der ambitionierte Landesligist fuhr einen letztlich ungefährdeten Erfolg ein, wobei er angesichts von über 80 Minuten mit einem Mann mehr auf dem Spielfeld, doch etwas mehr Anlaufzeit als angenommen benötigte.

Die spielentscheidende Szene ereignete sich bereits in der siebten Minute: Infolge eines Eckballs der mutig beginnenden Hausherren erreichte ein langer Abschlag von Torhüter Henner Lohmann den durchstartenden David Dere, der am rechten Strafraumeck von Maximilian Scheffler gelegt wurde. Schiedsrichter Jan Matti Rappenhöner erkannte eine Notbremse und zückte daher die Rote Karte. Der anschließende Freistoß brachte nichts ein. Genauso wie ein Großteil der Bornreiher Angriffe, die auf dem holprigen Geläuf gegen tief im 5-3-1 verteidigende Bokeler kaum Lücken fanden. Die ersten größeren Möglichkeiten vergaben Julien Schiereck und Justin Dähnenkamp. Zudem köpfte Simon Pals in die Arme des sehr gut aufgelegten Lasse Wendt. Dieser bekam auch seine Hände an die scharfe Hereingabe von Linus Wegener, allerdings prallte der Ball an den Körper von Tim Kobbenring und landete danach im Netz - 0:1 (45.). Der MTV hätte beinahe umgehend geantwortet. Jonah Beling schickte Julian Klawitter auf die Reise, dessen Versuch aufs Lohmann abwehrte.

Nach dem Seitenwechsel stand wieder sein Gegenüber Wendt im Vordergrund, der mehrfach hervorragend gegen den eingewechselten Jeremy da Rocha Nunes hielt. Darüber hinaus half ihm das Aluminium beim Drehschuss von Loris Menger. In der 68. Minute musste der Schlussmann schließlich ein zweites Mal hinter sich greifen, als da Rocha Nunes gefühlvoll ins linke obere Eck traf. Bokel gab sich nicht auf und hatte durch Behling den Anschlusstreffer auf dem Fuß, doch Lohmann wehrte den zu zentralen Abschluss ab. In der Schlussphase gingen dem über weite Strecken sehr gut dagegenhaltenden Bezirksligisten die Kräfte aus, was die „Moorteufel" konsequent ausnutzten. Eine wunderbare Kombination führte zum nach einer Stunde gekommenen Edison Mazreku, der unhaltbar zum 0:3 vollendete (77.). Mazreku sammelte noch einen weiteren Scorerpunkt: Seinen Freistoß aus dem Halbfeld verwertete Justin Dähnenkamp per Kopfball-Bogenlampe zum 0:4-Endstand.

Damit wurde der SV Blau-Weiß Bornreihe seiner Favoritenrolle gerecht. Er wird sich aber steigern müssen, um am zweiten Landesliga-Spieltag beim TSV Etelsen ebenfalls siegreich die Heimfahrt anzutreten. Parallel stellt sich der MTV Bokel bei den VSV Hedendorf/Neukloster vor.