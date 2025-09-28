Trotz früher Theuern-Führung: Ruderting erbarmungslos gut

Nach diesem richtungsweisenden Spiel, hatte Ruderting-Trainer Spiller vor der Partie gesagt, wisse man, wo man stehe. Und der FCR rangiert auf Platz 1 - ist neben Forstern (ein Spiel weniger) das einzige Team der Frauen-Bayernliga, das noch keine Verlustpunkte zu verzeichnen hat. Das souveräne 3:1 gegen Theuern am Samstagnachmittag zeigte einmal mehr, dass Madl, Schwaiberger & Co. zu den absoluten Top-Teams der Liga zählen.

Das Wort "perfekt" in Zusammenhang mit dem Saisonstart will Spiller dennoch weiterhin nicht in den Mund nehmen. Für ihn waren die bisher fünf Siege in fünf Spielen "gut" - nicht mehr und nicht weniger. Der 40-Jährige versucht bewusst, alle Gefühle außen vor zu lassen. "Emotion entfachen und selbst klar im Kopf bleiben: So sieht man das echte Spiel", wird er bei der Erklärung etwas philosophisch.

Und das, was er sah, konnte sich sehen lassen. Ruderting legte "los wie die Feuerwehr" - mit zwei Lattentreffern in den ersten zwei Minuten. Dann allerdings die kalte Dusche: Konter Theuern - Tor! "In der Folge waren ein paar Minuten etwas offen. Dann allerdings waren wir klar am Drücker. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir nichts mehr anbrennen lassen - und mit etwas Glück geht es sogar höher aus." Die Niederbayern ließen sich also selbst von einem Negativerlebnis nicht irritieren. Eine durch und durch starke Leistung - einmal mehr.

"Damit wir gegen so einen Gegner etwas Zählbares mitnehmen, muss mehr als alles passen", lobt Theuern-Coach Nick D'Addona den FC Ruderting. Es sah in der Anfangsphase des 5. Spieltages auch so aus, als würde der TSV einen besonderen Tag erwischen. Doch dann schlug der FCR erbarmungslos zurück. "Je länger das Spiel lief, desto mehr hat man erkannt, wie gut die sind. Auch wir haben eine gute Leistung gezeigt. Doch der Sieg ist verdient."