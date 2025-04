Trotz früher Führung: TV Darmsheim verliert beim TSV Bernhausen klar

Der 23. Spieltag der Landesliga Württemberg sorgte am Abend für einen klaren Sieg für den TSV Bernhausen, der sich zuhause mit 5:1 gegen den TV Darmsheim durchsetzte. Während Darmsheim früh in Führung ging, dominierte der Gastgeber das Spiel nach dem Ausgleich und setzte sich mit einer überzeugenden Leistung durch. Am Samstag geht der Spieltag mit weiteren spannenden Begegnungen weiter.

Bis zur 65. Spielminute blieben beide Mannschaften ohne Torerfolg. Dann brachte Gökhan Akyüz den TSV Ehningen in Führung. In der Nachspielzeit (90.+4) stellte Tahir Bahadir den 2:0-Endstand her. Das späte Tor machte den Erfolg der Gäste endgültig klar. ---

Der TSV Bernhausen setzte sich im Heimspiel gegen den TV Darmsheim deutlich mit 5:1 durch. Simon Lindner brachte Darmsheim in der 12. Minute in Führung, doch Mihael Tomic glich in der 30. Minute aus. In der zweiten Halbzeit drehten Julijan Milos (50.) und Mihael Tomic (64.) das Spiel zugunsten von Bernhausen. Filip Jordacevic (66.) und Bogdan Rangelov (72.) sorgten für die weiteren Tore und sicherten den klaren Sieg für den TSV Bernhausen. ---

Morgen, 15:30 Uhr FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh SG Bettringen Bettringen 15:30

Neuhausen will mit einem Heimsieg gegen Bettringen die Rückkehr in die obere Tabellenhälfte einläuten. Die Gäste stehen mit 18 Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz und benötigen dringend Zählbares. Für beide Teams ist es eine richtungsweisende Partie. ---

Morgen, 15:30 Uhr VfL Sindelfingen Sindelfingen SV Böblingen SV Böblingen 15:30