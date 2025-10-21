Trotz früher Führung reicht Posselts Treffer nicht

Der TSV Havelse hat auch im elften Saisonspiel der 3. Liga keinen Befreiungsschlag landen können. Gegen den direkten Konkurrenten SSV Jahn Regensburg unterlag die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi am Sonntagabend im Eilenriedestadion mit 1:2 (1:1). Dabei begann der Abend vielversprechend: John Posselt brachte die Havelser früh in Führung, ehe die Gäste das Spiel nach der Pause drehten. Der TSV bleibt damit weiterhin ohne Sieg und steht mit vier Punkten am Tabellenende.

Die Partie begann nervös, beide Teams wussten um die Bedeutung des Duells im Tabellenkeller. Nach einer Viertelstunde nutzte der TSV Havelse dann einen folgenschweren Fehler im Regensburger Spielaufbau: Posselt eroberte den Ball, blieb vor Torhüter Gebhardt cool und traf zur 1:0-Führung (16.).

Anschließend entwickelte sich eine offene Begegnung mit Vorteilen für die Hausherren, die durch Aytun und Berger die Chance auf den zweiten Treffer verpassten. Doch der Jahn kam zurück: Noel Eichinger, der in der Relegation 2024 noch mit Lok Leipzig gegen Havelse ausgeschieden war, nutzte die erste echte Gelegenheit zum Ausgleich (34.). Kurz vor der Pause hatte Marko Ilic den erneuten Führungstreffer auf dem Fuß, setzte den Ball aber ans Außennetz.

Nach Wiederbeginn war die Partie zunächst ausgeglichen, geprägt von vielen Zweikämpfen und Unterbrechungen. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, bis Regensburg mit seiner Effizienz zuschlug: Der eingewechselte Oliveira vollendete nach einer Vorlage von Stolze zum 1:2 (66.).

Havelse reagierte offensiv, doch klare Chancen blieben Mangelware. In der 71. Minute rutschte Gebhardt bei einem Rückpass aus, Posselt kam zwar heran, konnte aber nicht profitieren. In der Schlussphase drängte der TSV auf den Ausgleich, doch Boujellab zielte mit einem Schlenzer knapp vorbei, und Posselts Kopfball in der Nachspielzeit verfehlte das Ziel ebenfalls.

So blieb es bei einer weiteren bitteren Niederlage für die Havelser, die sich trotz eines engagierten Auftritts erneut nicht belohnen konnten. Regensburg feierte hingegen den ersten Auswärtssieg der Saison und verschafft sich etwas Luft im Tabellenkeller.

Für den TSV Havelse steht am kommenden Samstag (25. Oktober, 14:00 Uhr) die nächste schwierige Aufgabe an: Im LEAG Energie Stadion trifft das Ferchichi-Team auf den Tabellenzweiten FC Energie Cottbus. Ein Gegner, der bislang vor allem offensiv zu überzeugen weiß – und dem TSV alles abverlangen dürfte.

TSV Havelse – SSV Jahn Regensburg 1:2

TSV Havelse: Tom Opitz, Florian Riedel (80. Leon Sommer), Besfort Kolgeci, Emre Aytun, Noah Plume, Semi Belkahia (80. Lorenzo Paldino), Jannik Oltrogge (69. Arlind Rexhepi), Johann Berger (56. Julian Rufidis), Nassim Boujellab, Marko Ilic (69. Robin Müller), John Xaver Posselt - Trainer: Samir Ferchichi

SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Benedikt Saller (76. Leo Mätzler), Robin Ziegele, Leopold Wurm, Benedikt Bauer (56. Nicolas Oliveira), Felix Strauss, Noel Eichinger, Philipp Müller (56. Sebastian Stolze), Adrian Fein, Eric Hottmann (76. Lucas Hermes), Dustin Forkel (90. Andreas Geipl) - Trainer: Michael Wimmer

Schiedsrichter: Niclas Rose (Neukloster) - Zuschauer: 1012

Tore: 1:0 John Xaver Posselt (16.), 1:1 Noel Eichinger (29.), 1:2 Nicolas Oliveira (66.)