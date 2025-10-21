Trotz früher Führung – Langengeisling vergeigt das Derby gegen Markt Schwaben

Durch die 2:4-Niederlage im Topspiel beim FC Markt Schwaben rutscht der FC Langengeisling vorerst auf den vierten Rang in der Bezirksoberliga-Tabelle ab.

Dabei war den Langengeislingerinnen eigentlich der bessere Start in dieses Duell gelungen: Nach Möglichkeiten von Alexandra Kaufmann und Ronja Buttstedt nickte Lisa Mayer im Anschluss an eine Ecke bereist in der zehnten Minute zum 1:0 ein. Ab dem Ausgleichstreffer – Laura Staudigl nutzte einen Fehler in der Defensive und umkurvte Gäste-Keeperin Wilma Rehm (12.) – sei man aus Sicht von FCL-Teammanager Stefan Karamatic allerdings regelrecht „von der Rolle“ gewesen. So drehten die fortan überlegenen Gastgeberinnen nach einem Weitschuss von Eva Schmitt (23.) die Partie. Aufgrund vieler unpräziser Pässe und des eigenen, zu hektischen Spielstils blieben derweil weitere Chancen für den FCL aus. „Und dann waren wir mal fünf Minuten nicht auf dem Platz“, ärgert sich Karamatic über die zwei Gegentore im Zuge eines missglückten Befreiungsschlages (42.) und durch Doppeltorschützin Schmitt (44./Distanzschuss).

Mit zunehmender Dauer beherrschte seine Elf daraufhin jedoch das Spielgeschehen – auch wenn in im weiteren Verlauf kaum gefährliche Abschlüsse auf beiden Seiten zu verzeichnen waren. Zumindest konnte Jungspund Elina Rastl kurz vor Schluss aber noch den verdienten Anschluss zum 2:4 erzielen (80.), weshalb sich laut dem Teammanager durchaus auf die zweite Halbzeit aufbauen lasse. „Nun müssen wir uns beim nächsten Spiel auf unserem Stärken konzentrieren.“

Am Ende kostete eine verschlafene erste Halbzeit sowie ein doppelter Doppelschlag wichtige Zähler im Aufstiegsrennen.