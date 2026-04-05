Trotz früher Führung: Arminia-Nachwuchs verpasst nächste Sensation

– Foto: Christian Fromme

Nach zehn Minuten hatte sich tatsächlich die nächste Sensation am Jahnsportplatz angebahnt. Im Halbfinale des NOFV-Vereinspokals lagen die B-Junioren des SV Arminia Magdeburg zur Mittagszeit am Ostersonntag mit 1:0 gegen die SG Dynamo Dresden in Führung. Am Ende aber setzte sich der Favorit aus der DFB-Nachwuchsliga mit 3:1 beim Tabellenzweiten der Verbandsliga Sachsen-Anhalt durch.

"Alle haben 100 Prozent gegeben und wir haben uns als Mannschaft gut verkauft. Die Jungs können stolz auf sich sein", betonte Arminia-Trainer Samuel Stolze nach dem Schlusspfiff. Ganz besonders mit der ersten Halbzeit durften der 28-Jährige und seine Schützlinge sehr zufrieden sein: "Da hat man keinen Klassenunterschied gesehen." Nachdem Lennart Stackfleth die erste große Chance noch vergeben hatte (4.), sorgte Alexander Marius Braune vor einer stolzen Kulisse von mehr als 150 Zuschauern für die frühe Führung des Underdogs (9.).

Die Antwort des Favoriten ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später traf Nico Zimmermann abgezockt ins linke Eck. Und nach einigen gefährlichen Abschlüssen der Hausherren drehte Marco Fronz die Begegnung kurz nach der Halbstundenmarke per Kopf zugunsten Dynamos (32.). "In der ersten Halbzeit haben wir gut mitgehalten, hatten wahrscheinlich sogar das Chancenplus auf unserer Seite", sagte Stolze. Nur in der Effizienz hatte der Bundesligist die Nase vorne.

Arminia-Coach betont: Sollten "stolz auf unsere Leistung sein"

Nach dem Seitenwechsel aber hat den Arminen dann "ein bisschen die Kraft gefehlt", um nach dem 5:4-Viertelfinal-Erfolg im Elfmeterschießen gegen Rot-Weiß Erfurt für eine erneute Sensation zu sorgen. Stattdessen baute Willi Kirchhübel die Führung für die Gäste aus (56.). "Dynamo hat es dann auch souverän runtergespielt", erklärte Stolze, dessen Mannschaft sich nach dem sehr mutigen ersten Durchgang kaum noch Chancen erspielen konnte.