Trotz früher 2:0-Führung: Dorfen kassiert erste Saisonniederlage

Drei Tore, null Punkte: Alois Eberle (2.v.l.) machte hier gerade noch das schnelle 2:0 gegen TuS-Torwart Davor Subotic (l.) und freute sich mit Markus Mittermaie, am Ende reichte es trotzdem nicht. – Foto: Hermann Weingartner

Es begann furios, und schon früh wähnten sich die Hartl-Mannen auf der Siegerstraße. Auf Zuspiel von Pedro Flores, der sich auf der linken Seite durchgesetzt hatte, war es Markus Mittermaier in der Mitte, der mit dem linken Fuß zur 1:0-Führung traf (5.). Drei Minuten später das 2:0: Nach einem weiten Ball – die Abwehrreihe der Gastgeber war dabei sehr unkonzentriert – schnappte sich Alois Eberle das Leder, lief alleine auf das Gehäuse von Davor Subotic zu und war erfolgreich.

Mit einer 3:4-Niederlage beim Aufsteiger TuS Prien mussten die Fußballer des TSV Dorfen ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Nicht ganz unverdient behielt am Ende der Neuling die Oberhand, denn die Isenstädter wussten nur in der Anfangsphase der Begegnung zu überzeugen. In der torreichen Partie versäumten es die Dorfener, früh den Sack zuzumachen.

Spätestens als Florian Scholz den Anschlusstreffer zum 2:1 markieren konnte (15.), war es auch mit der Herrlichkeit der Dorfener vorbei. Ab diesem Zeitpunkt übernahm die Elf aus dem Chiemgau das Heft. Das lag aber nicht nur an ihnen, sondern auch am TSV. Obwohl klar in Führung liegend, ließen sie plötzlich alles vermissen, was sie vorher ausgezeichnet hatte. Sie ließen den Gegner ins Spiel kommen, der diese Freiheiten dankbar ausnutzte.

Trainer Andreas Hartl nahm diesen plötzlichen Leistungsabfall auf seine Kappe: Nach der Trinkpause habe er die falsche Herangehensweise ausgegeben und die falsche Taktik gewählt, so der Coach selbstkritisch. Die Folge waren zwei weitere Treffer durch Anton Stix (40. und 44.) vor dem Pausenpfiff. Noch einmal keimte Hoffnung auf, als Julian Kreuzpaintner kurz vor dem Kabinengang den Ausgleich zum 3:3 erzielen konnte (45.). Nachdem Subotic in einem Gestochere gegen Bastian Rachl, Alexander Linner und Alexander Heilmeier noch die Oberhand behalten hatte, war eben Kreuzpaintner zur Stelle.

War Prien in der Anfangsphase kaum auf dem Feld, so lief es im zweiten Durchgang genau andersherum. Die Gastgeber waren nun feldüberlegen und hatten mehr Ballbesitz. Mit Glück und Geschick brachten die Dorfener das Unentschieden bis in die Schlussphase. Der TuS rannte mit allem, was er hatte, vehement an. Dorfen war zwar durch Konterangriffe gefährlicher, die Gastgeber öffneten die Abwehr, und das wurde belohnt. Raphael Stangassinger stellte den 4:3-Endstand her (85.). Stix sah wegen wiederholten Foulspiels noch die Rote Karte (82.), doch das nutzte den Isenstädtern nichts mehr. Die Partie war verloren.