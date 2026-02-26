Trotz frühem 0:3-Rückstand zeigt sich der Gautinger SC verbessert

Unter dem neuen Trainer Benedikt Junker gab es gegen Pöcking-Possenhofen die erste Niederlage. – Foto: Dieter Metzler

Gauting – Im zweiten Testspiel unter dem neuen Gautinger Trainer Benedikt Junker gab es die erste Niederlage. Trotz der 1:3-Pleite beim SC Pöcking-Possenhofen am Dienstagabend war Junker mit dem Auftritt seines Teams über weite Strecken einverstanden. „Die Leistung an sich war gut, sogar eine Steigerung im Vergleich zum ersten Testspiel.“ Gegen Feldafing vor eineinhalb Wochen hatte sein Team gewonnen. Ärgerlich war für ihn vor allem die Anfangsphase: Die Pöckinger verursachten mit ihrem Pressing einige Fehler der Gäste, die zu drei Treffern führten.

Schon in der ersten Minute war der Pöckinger Andreas Richter erfolgreich, dann legte Clemens Link einen Doppelpack nach. Davon dürfe man sich aber nicht aus dem Konzept bringen lassen. Seine Analyse lautete wie folgt: „Es braucht immer ein bisschen Zeit, wenn ein neuer Trainer da ist. Die Mannschaft zieht aber an einem Strang und hat sich dann auch viele Chancen herausgespielt.“ Eine davon führte nach erfolgreichem Gautinger Pressing zum 3:1-Anschlusstreffer durch Sebastian Lebek.