Trotz frühem 0:3-Rückstand zeigt sich der Gautinger SC verbessert

Der Gautinger SC verlor das Testspiel mit 1:3. Trainer Benedikt Junker sah dennoch eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft.
Gauting – Im zweiten Testspiel unter dem neuen Gautinger Trainer Benedikt Junker gab es die erste Niederlage. Trotz der 1:3-Pleite beim SC Pöcking-Possenhofen am Dienstagabend war Junker mit dem Auftritt seines Teams über weite Strecken einverstanden. „Die Leistung an sich war gut, sogar eine Steigerung im Vergleich zum ersten Testspiel.“ Gegen Feldafing vor eineinhalb Wochen hatte sein Team gewonnen. Ärgerlich war für ihn vor allem die Anfangsphase: Die Pöckinger verursachten mit ihrem Pressing einige Fehler der Gäste, die zu drei Treffern führten.
Schon in der ersten Minute war der Pöckinger Andreas Richter erfolgreich, dann legte Clemens Link einen Doppelpack nach. Davon dürfe man sich aber nicht aus dem Konzept bringen lassen. Seine Analyse lautete wie folgt: „Es braucht immer ein bisschen Zeit, wenn ein neuer Trainer da ist. Die Mannschaft zieht aber an einem Strang und hat sich dann auch viele Chancen herausgespielt.“ Eine davon führte nach erfolgreichem Gautinger Pressing zum 3:1-Anschlusstreffer durch Sebastian Lebek.
Auch wenn seine Mannschaft, anders als beim 1:0-Erfolg gegen den TSV Perchting am vergangenen Wochenende, diesmal nicht ohne Gegentor blieb, zeigte sich der Trainer des SC Pöcking-Possenhofen, Daniel Flath, ebenfalls zufrieden. „In der ersten Halbzeit haben wir sehr viel Druck gemacht, in der zweiten etwas mehr den Ball laufen lassen“, fasste es Flath im Gespräch mit dem Starnberger Merkur zusammen. Die Mannschaft sei auf einem guten Weg, müsse an diese Leistungen aber auch auf fremdem Platz anknüpfen.