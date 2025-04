Trotz Freistoß-Gegentor von der Mittellinie: Unterammergau gewinnt Kellerduell

Einen enorm wichtigen Dreier fährt der WSV Unterammergau gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Abstieg aus der Kreisliga ein. Mit 2:1 bezwingen die Ammertaler Fußballer den DJK Waldram und könnten alsbald zum Tabellennachbarn aufschließen. Doch trotz eines überzeugenden Auftrittes war WSV-Trainer Tobias Benning nur bedingt zufrieden. „Wir hätten es deutlich einfacher haben können“, sagt er angesichts zahlreicher Chancen seiner Elf. „Wir müssen auch mal unsere Angriffe konzentriert und konsequent zu Ende spielen. Aber scheinbar wollen wir es so knapp.“

Von Beginn an bestand wenig Zweifel, welche Mannschaft am Samstagnachmittag den Sieg einfahren würde. Die Gäste spielten munter darauf los, waren das aktivere und dominantere Team. Die Führung nach nur einer Viertelstunde war die logische Konsequenz. Anton Speer hatte sich um seinen Gegenspieler herumgedreht und mit einem satten Schuss abgeschlossen. Das Fehlen von Ferdinand Brauchle und Matthias Vogt sowie Simon Ollert (kurzfristig erkrankt) machte sich kaum bemerkbar. Der WSV hatte die Begegnung unter Kontrolle, was fehlte war ein zweiter Treffer.

Ein schlampiger Abschluss jagte den nächsten. Versuche von Josef Klarwein und Alex Schwarz blieben an einem Abwehrbein hängen. Bei allen weiteren Versuchen schlossen die Sportler viel zu hektisch ab. Verschenkte Chancen, die Benning angefressen in der Halbzeit monierte: „So was kann auch ganz schnell nach hinten losgehen.“