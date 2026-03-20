Trotz Formkrise: Der FC Deisenhofen empfängt den erstarkten FC Ismaning

Sehr zufrieden: Trainer Xhevat Muriqi freut sich, dass sein Team gegen „zwei starke Gegner fast keine Torchancen zugelassen“ hat. – Foto: Sven Leifer

Was die Ergebnisse angeht, ist der FC Deisenhofen nach dem Jahreswechsel noch nicht so richtig in die Gänge gekommen. Doch trotz der nur vier Punkte aus vier Partien stehen die Blauhemden in der Bayernliga Süd als Tabellendritter noch prächtig da. Im Heim-Derby gegen den Zwölften FC Ismaning am Samstag (14 Uhr) ist das aktuelle Klassement allerdings nicht unbedingt der Gradmesser für die Rollenverteilung. Die Gäste haben nämlich einen erstaunlichen Start ins Frühjahr hingelegt: Mit zehn Zählern aus vier Spielen haben sie sich ein Elf-Punkte-Polster zur zuvor noch so nahen Abstiegszone geschaffen. Und begegnen dem FCD aufgrund ihres Formhochs wohl zumindest annähernd auf Augenhöhe.

Deisenhofens Trainer Andreas Pummer zeigt auch ohne die jüngste Serie Wertschätzung für den Gegner und dessen Trainer Xhevat Muriqi: „Jacky macht einen guten Job. Sie spielen mit klarer Struktur. Und sie haben in diesem Jahr wirklich gute Ergebnisse.“ 4:1 gegen den SV Schalding-Heining, 0:0 beim FC Pipinsried, 1:0 beim FC Sportfreunde Schwaig und ein pflichtgemäßes 3:0 gegen Schlusslicht Türkgücü München: Das kann sich sehen lassen, vor allem die drei Partien ohne Gegentore in Folge freuen Coach Muriqi, der sagt: „Wir machen derzeit einiges richtig gut und stehen defensiv sehr stabil.“

Morgen, 14:00 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen FC Ismaning FC Ismaning 14:00 PUSH

Ein weiterer Faktor ist die Personalsituation. „Sie haben alle Mann an Bord“, so Pummer, der selbst wiederum fast im Wochenrhythmus einen neuen Ausfall zu beklagen hat. Nun hat es Leo Edenhofer erwischt. Der Innenverteidiger fehlte schon zuletzt beim 0:1 in Nördlingen, eine genaue Diagnose steht noch aus. Die immer dünner werdende Spielerdecke bedeute aber auch, dass die Youngster wieder und womöglich verstärkt ihre Chance bekommen werden, so Pummer.

Das Hinspiel endete übrigens 2:2. Unmittelbar nach dem 3:3 gegen Nördlingen, bei dem sie ab der 86. Minute einen 3:0-Vorsprung verspielten, gaben die Deisenhofner dabei eine 2:0-Führung aus der Hand, kassierten den Ausgleich in der vierten Minute der Nachspielzeit. Trotzdem will Pummer die beiden Partien nicht vergleichen. „Gegen Ismaning war es nicht so gravierend wie gegen Nördlingen. Wir hatten versäumt, das dritte Tor nachzulegen, aber die zweite Halbzeit ging damals an Ismaning. Trotzdem war es für unseren Lernprozess nochmal wichtig, zu sehen, dass man sich bis zur letzten Minute durchmogeln muss. Ich denke, da sind wir auch weiter als damals.“ Vor einer Woche in Nördlingen hatte der FCD eher ein anderes Problem: Man lud den Gegner schon nach gut 60 Sekunden zum Tor des Tages ein. Pummer sieht fürs Derby deshalb „eher das Thema, schon in der ersten Minute wach zu sein“.