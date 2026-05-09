Trotz Flitzer – 04/19 Ratingen geht entspannt ins Wochenende

Ratingen 04/19 schlägt Homberg – Foto: Ulrich Laakmann

Zur Eröffnung des 31. Spieltages in der Oberliga empfing Ratingen 04/19 das Kellerkind VfB Homberg mit dem klaren Ziel, seine Tabellenführung auch in den nächsten Spieltag mitzunehmen. Angesichts der jeweils nur einen Punkt zurückstehenden Konkurrenz um den Regionalliga-Aufstieg, den KFC Uerdingen und den VfB Hilden, die beide erst am Sonntag eingreifen, war dafür ein Sieg nötig. Und damit hätte man, wie 04/19-Chefcoach Damian Apfeld der RP-Redaktion im Vorfeld gesagt hatte, auch ein „entspanntes Wochenende“. Das Vorhaben gelang.

Den ersten Abschluss verzeichneten die Gäste, Berkan Bartu schoss nach knapp vier Minuten aber aus 14 Metern über das Tor von Marvin Gomoluch, der da nicht eingreifen musste – und auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit nicht. Homberg stand extrem tief, teilweise wirkte es wie einer Sechser-Abwehrkette hinter einem Dreier-Mittelfeld und einer Sturmspitze. Dennoch gab es auch für 04/19 eine frühe Chance, Stürmer Sven Kreyer zog aus ähnlicher Position ab wie bei seinem Siegtreffer in Essen, schoss diesmal aber knapp vorbei (5. Minute).

Wie erwartet ersetzte Kapitän Gianluca Silberbach in der Innenverteidigung Phil Spillmann, der beim 1:0-Sieg bei ETB Schwarz-Weiß Essen zuletzt seine fünfte Gelbe Karte gesehen hatte und deswegen aussetzen musste. Apfeld entschied sich aber noch für einen zweiten Wechsel: Rechtsverteidiger Bo Lasse Henrichs, sonst immer gesetzt, bekam eine Pause. Seine Position übernahm Guiliano Zimmerling, der aus dem offensiven Mittelfeld zurückging, für ihn spielte Armin Deljkovic von Beginn an weiter vorne.

Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sich die Ratinger gegen den so defensiv ausgerichteten Gegner weitere Tormöglichkeiten erspielten, und genau so war es: Nachdem Linksverteidiger Slone Matondo einen zunächst verlorenen Ball stark direkt zurückerobert hatte, machte er das Spiel schnell: Querpass zu Kreyer im Strafraum, der leitete weiter auf Rinor Rexha, der präzise rechts unten einschob zum 1:0 (16.). Nur acht Minutejn später erhöhte Ali Hassan Hammoud nach Zuspiel von Deljkovic aus kurzer Distanz mühelos (24.).

Kreyer lupft, Demircan trifft

Das war schon der Grundstein für einen entspannten Abend aus Sicht des Spitzenreiters, der relativ früh sicher sein konnte, das auch nach diesem Abend und Spieltag zu sein. Kreyer sorgte im Verbund mit Spielmacher Emre Demircan dafür, dass das Sicherheitsgefühl noch anwuchs: Der Stürmer lupfte den Ball im Strafraum zwischen zwei Verteidigern hindurch Richtung Tor, ging selber durch die Lücke – und wurde gelegt. Den fälligen Foulelfmeter schoss Demircan sicher links unten ein mit seinem 17. Saisontor zum 3:0-Pausenstand (38.).

Die zweite Halbzeit war eine Minute alt, als Gomoluch den ersten Schuss auf sein Gehäuse halten musste – das tat der 04/19-Schlussmann gegen Julian Bode auch sicher. Und auch die zweite Prüfung durch einen Freistoß aus 28 Metern von Henrik Scheibe war keine, die Gomoluch in allzu große Verlegenheit stürzte (54.). Die Gäste hatten nun etwas mehr vom Spiel – weil 04/19 sie ließ.

Flitzer auf dem Ratinger Rasen

Für ein wenig Spannung sorgte dann eine Person, die mit dem reinen Spielgeschehen nichts zu tun hatte: In der 67. Minute lief ein „Flitzer“ auf den Rasen des Ratinger Stadions – voll bekleidet in Jeans und Jacke, mit Sonnenbrille und Rucksack. Er feierte sich zwischen den Spielern selbst für seinen Auftritt, der das Spiel so lange unterbrach, bis ein Ordner ihn zu Boden gerungen hatte. Frank Zilles ging als Sportlicher Leiter von 04/19 noch hinzu und beruhigte die Situation, schickte den Flitzer wieder Richtung Tribüne – in Begleitung des Ordners.

Als das Spiel wieder wie gewohnt lief, gab es erst zwei gute Chancen für die Gastgeber und dann den Ehrentreffer für die Gäste: Leon Schütz durfte aus 17 Metern recht unbedrängt schießen, der Ball ging lang rechts unten ins Eck (78.). Dass es nicht noch enger wurde, hatte 04/19 Gomoluch zu verdanken: Als Homberg konterte und Silberbach alleine gegen zwei Gästespieler verteidigen musste, verkürzte der Keeper gegen den frei auf ihn zustürmenden Marcio Blank und hielt stark (87.). Auf der Gegenseite vergab Youngster Eleftherios Vasileiadis alleine im Konter eine Riesen-Gelegenheit (90.+3). So blieb es beim 3:1-Sieg und der weiteren Tabellenführung, unabhängig davon, was die Konkurrenz am Sonntag selber macht. Ein entspanntes Wochenende für die Ratinger steht an.

04/19 Ratingen: Gomoluch – Zimmerling, Gusic, Silberbach, Matondo (89. Zhushi), Asare, Rexha, Deljkovic (75. Henrichs), Demircan (75. Sabanci), Hammoud (63. Yildiz), Kreyer (84. Vasileiadis). Tore: 1:0 Rexha (16.), 2:0 Hammoud (24.), 3:0 Demircan (38./Foulelfmeter), 3:1 Schütz (78.).