Auch die Feuerwehr - hier ein Archivofoto aus einer anderen Begegnung - konnte in Regen nicht entscheidend helfen – Foto: Karl-Heinz Hönl

Trotz Feuerwehreinsatz - Spielabbruch in Regen Ein kurzzeitiger Defekt an der Flutlichtanlage sorgt dafür, dass das Kreisliga-Derby zwischen dem TSV Regen und dem 1. FC Viechtach wohl wiederholt werden muss

Sportlich war das Kreisliga-Derby zwischen dem TSV Regen und dem 1. FC Viechtacheine eindeutige Angelegenheit. Der Bezirksliga-Absteiger führte im heimischen Bayerwald-Stadion nach 65 Minuten mit 4:0 und ließ den Mannen von der Regeninsel nicht den Hauch einer Chance. Allerdings streikte dann die Flutlichtanlage und konnte in der in den Statuten verankerten halbstündigen Wartezeit nicht wieder in Betrieb gebracht werden.

"Drei unserer sechs Flutlichtstrahler streikten, dadurch war eine Hälfte nicht beleuchtet", berichtet Regens Spartenleiter Andreas Greil. Die Hausherren setzten alle Hebel in Bewegung. Ein TSV-Spieler, der Elektriker ist, kümmerte sich um die Instandsetzung der Anlage, zudem wurde die Feuerwehr verständigt, die auch innerhalb weniger Minuten vor Ort war und sprichwörtlich versuchte, Licht ins Dunkel zu bringen. "Dem Schiedsrichter war der Licht-Kontrast zwischen den beiden Spielhälften zu groß. Deshalb hat er diese Option abgelehnt", informiert Greil. Als die 30-minütige Wartezeit vorbei war, erklärte der 16-jährige Referee Jan Osterkorn vom TSV Waldkirchen die Partie für abgebrochen.





Gestern, 19:30 Uhr TSV Regen TSV Regen 1. FC Viechtach Viechtach Abgebrochen