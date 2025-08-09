Trotz Feuerwehreinsatz - Spielabbruch in Regen

Sportlich war das Kreisliga-Derby zwischen dem TSV Regen und dem 1. FC Viechtacheine eindeutige Angelegenheit. Der Bezirksliga-Absteiger führte im heimischen Bayerwald-Stadion nach 65 Minuten mit 4:0 und ließ den Mannen von der Regeninsel nicht den Hauch einer Chance. Allerdings streikte dann die Flutlichtanlage und konnte in der in den Statuten verankerten halbstündigen Wartezeit nicht wieder in Betrieb gebracht werden.
"Drei unserer sechs Flutlichtstrahler streikten, dadurch war eine Hälfte nicht beleuchtet", berichtet Regens Spartenleiter Andreas Greil. Die Hausherren setzten alle Hebel in Bewegung. Ein TSV-Spieler, der Elektriker ist, kümmerte sich um die Instandsetzung der Anlage, zudem wurde die Feuerwehr verständigt, die auch innerhalb weniger Minuten vor Ort war und sprichwörtlich versuchte, Licht ins Dunkel zu bringen. "Dem Schiedsrichter war der Licht-Kontrast zwischen den beiden Spielhälften zu groß. Deshalb hat er diese Option abgelehnt", informiert Greil. Als die 30-minütige Wartezeit vorbei war, erklärte der 16-jährige Referee Jan Osterkorn vom TSV Waldkirchen die Partie für abgebrochen.
"Eine Minute später hatte unser Spieler den Defekt am Steuerkasten behoben", erzählt Greil, der aber keinen Seitenhieb Richtung Schiedsrichter loslässt: "Die Regularien sind halt mal so und Schuld an der ganzen Sache sind wir schon selbst." Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird es nun zu einer Neuansetzung kommen. Eine Entscheidung darüber muss das Kreissportgericht treffen. "Es gab ja in der Vergangenheit schon ein paar solcher Fälle und die Partien wurden dann immer wiederholt. Daher gehen wir davon aus, dass das auch dieses Mal so sein wird", sagt Greil, der dem gestrigen Abend aber auch etwas Positives abgewinnen kann: "Unsere Leistung war sehr ansprechend. Es geht in die richtige Richtung."