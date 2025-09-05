Trotz Fehlstarts: DV Solingen-Reserve zeigt sich kämpferisch

Findet der DV Solingen wieder zu alter Form zurück? – Foto: E.Kaya Photography

Die Reserve von DV Solingen konnte den Rückenwind aus der Aufstiegssaison nicht mitnehmen. Damals waren die Solinger noch ohne Niederlage souverän in die Bezirksliga gestartet. Jetzt stehen nach drei Spielen bereits drei Niederlagen zu Buche. Vor dem Spiel gegen SC Viktoria Wuppertal Rott zeigt sich DV-Trainer Sebastiano Spinella im Gespräch mit FuPa Niederrhein kämpferisch.

Zahlreiche Stolpersteine zum Saisonstart

Das Auftaktspiel sollte sich als absolute Katastrophe entpuppen. Beim TSV Ronsdorf geriet der Neu-Bezirksligist mit 0:7 unter die Räder. Spinella wertete das Spiel als Ausrutscher und betonte, er wolle den Blick auf die kommenden Aufgaben richten. Die Woche darauf brachte zwar keine Punkte, aber die Erkenntnis, dass die Bezirksliga eine harte Nuss sei: Gegen Germania Wuppertal stand nach Schlusspfiff ein knappes 1:2 auf der Anzeigetafel. Am vergangenen Wochenende folgte erneut ein Dämpfer – eine 0:4-Niederlage beim HSV Langenfeld. Spinella sieht da vor allem Probleme bei der Arbeit gegen den Ball: „Wir kassieren zu viele Tore. Wir werden immer beim ersten Fehler bestraft. Uns fehlt da noch die Aggressivität gegen den Ball, wir sind noch zu lieb“, erzählt er. Aber nicht nur die Arbeit gegen den Ball scheint ein Schwachpunkt zu sein. Die Klingenstädter haben nicht nur 13 Tore kassiert, sie konnten in der laufenden Saison auch erst einmal jubeln. Aus Sicht des Übungsleiters muss an der Chancenverwertung seiner Offensive gearbeitet werden: „Wir erarbeiten uns sehr, sehr viele Chancen, die Tore machen wir nur nicht. Da sind wir in den meisten Situationen zu passiv.“ Weiter sagt er, dass gegen Germania durchaus drei oder vier Tore möglich gewesen wären.