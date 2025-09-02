Trotz Fehlstart: SSVg Velbert schenkt Jaroui Vertrauen

Nur drei Zähler holte die SSVg Velbert in den ersten sechs Liga-Partien, zeitgleich ist der Regionalligist noch ohne eigenen Dreier. Auch am vergangenen Spieltag hagelte es eine Niederlage für die Velberter - Sie mussten eine herbe 0:3-Pleite gegen den FC Gütersloh hinnehmen. Die SSVg agierte bisher noch nicht, wie es sich die Verantwortlichen nach dem Aufstieg gewünscht hatten.

Cheftrainer Ismail Jaroui ist seit der vergangenen Spielzeit der Chef an der Seitenlinie Velberts. Direkt in seinem ersten Jahr brachte er die SSVg zurück in die Regionalliga. Nun soll er selbst es schaffen, das Ruder rumzureißen. Mit ein wenig Spielglück hätte der Spielverlauf gegen Gütersloh eine andere Richtung einnehmen können, denn in der 20 Minute wurde Leon Lepper im letzten Drittel gefoult. Dies hätte eine rote Karte für seinen Gegenspieler sein können, allerdings pfiff der Unparteiische nicht.

Doch trotz dieses Fehlstarts gibt es in Velbert keinerlei Überlegungen etwas am Trainerteam zu verändern. "Dazu brauche ich mich gar nicht zu äußern. Auch wenn es eine schwierige Gemengelage ist, wir fangen gar nicht erst an, eine Trainerdiskussion zu führen", sagte der SSVg-Vorsitzende Oliver Kuhn der WAZ.

Ein Spieler hob sich allerdings trotz der deutlichen Niederlage von seinen Mannschaftskollegen ab. Torhüter Marcel Lenz bewahrte seine Mannschaft mit tollen Paraden vor einem echten Debakel.

Wichtiges Pokalspiel

Aktuell gibt es wenig Hoffnung auf Verbesserungen beim Regionalligisten. Es hapert allen voran in der Offensive Velberts. Nur fünf eigene Treffer konnte der Aufsteiger in den ersten sechs Duellen verbuchen. Hinzu kommen zwölf Gegentore. Doch es ist erst der Beginn der Spielzeit, somit ist noch alles offen. "Der Saisonstart ist sicherlich nicht geglückt und gerade zu Hause haben wir nicht performed, was sicherlich auch mit daran liegt, dass uns wichtige Spieler fehlen. Aber wir bleiben positiv. Wir haben jetzt eine Woche Pause. Ich habe auch positive Sachen gesehen. So macht es der junge Kilian Wagenaar wirklich sehr gut. Wir haben jetzt eine Woche Pause und dann wird auch Max Machtemes wohl wieder dabei sein und Cellou Diallo und Benjamin Hemcke sind auch wieder einen Schritt weiter“, verriet Kuhn.

In der vergangenen Aufstiegs-Spielzeit stellte Velbert die drittbeste Offensive der Oberliga. Bisher konnten die Angreifer des Vereins allerdings noch nicht das zeigen, was sie drauf haben. Der SSVg-Vorsitzende blieb mit Blick auf die kommenden Wochen jedoch gelassen. "Wir haben gute Fußballer und Offensivkräfte in unseren Reihen, die den Ball auch mal zirkulieren lassen können. Und das dem Ball Hinterherlaufen kostet nun mal wesentlich mehr Körner als das Laufen mit Ball“, erklärte er.

Dies könnte sein Team im kommenden Niederrheinpokal-Spiel gegen den Bezirksligisten Rheinland Hamborn unter Beweis stellen. Mit einem Erfolg könnte die Mannschaft von Jaroui Selbstvertrauen tanken für das kommende Liga-Duell gegen Fortuna Düsseldorf II. Die Fortuna startete mit elf Zählern in die Saison und geht somit als klarer Favorit in die Begegnung.