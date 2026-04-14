Trotz Fehlstart neuer Tabellenführer

Dank eines Ausrutschers des NK Croatia ZH führt die zweite Mannschaft des FC Oetwil-Geroldswil neu die Tabelle der 4. Liga Gruppe 3 an. Dafür brauchte sie selbst aber drei hart erkämpfte Punkte gegen den FC Galatasaray.

Bei Nieselregen und kalten Temperaturen trat das Team der Coaches Markus Imhof und Marco Steinemann auswärts auf der Sportanlage Buchlern zum ersten Mal in diesem Jahr auf Naturrasen an.

Der Start auf der durchaus tiefen Unterlage misslang dabei komplett: Nach einem schön vorgetragenen Angriff über die linke Seite landete der Ball am zweiten Pfosten, wo ein Spieler des Heimteams mutterseelenallein zur Führung einschieben konnte. Dabei half nicht, dass dies bereits in der 2. Spielminute passierte und der FC Galatasaray, mit nur 8 Punkten aus 11 Spielen auf dem zweitletzten Platz, spätestens jetzt an die Sensation glaubte.

Dieses Erfolgserlebnis sollte für die Gastgeber aber für lange Zeit die letzte gefährliche Aktion bleiben. Der FCOG übernahm danach das Spieldiktat, konnte sich gegen die aufsässige Verteidigung des Heimteams jedoch keine zwingenden Chancen erspielen. So war es in der 25. Minute ein Abstoss Galatasarays, der den Gästen den Ausgleich ermöglichte. Marc Betschart schickte den langen Ball per Kopf zurück in Richtung des gegnerischen Tores. Burhan Demiri nutzte eine kleine Unachtsamkeit der Verteidigung aus, erlief den Ball und versenkte ihn alleine vor dem Tor souverän zum Ausgleich. Die Gäste blieben spielbestimmend und kamen nun zu mehreren Chancen, vor der Pause wollte jedoch kein weiteres Tor gelingen.

Penalty stellt die Weichen auf Sieg

Mit einem schnellen Tor nach der Pause sollte das Momentum auf die eigene Seite gebracht werden. In der 47. Minute dribbelte sich Patric Becker gekonnt in den gegnerischen Strafraum. Dort kam er zu Fall, der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Ein streng gepfiffener Penalty, auch wenn der Gefoulte beteuerte, am Fuss getroffen worden zu sein. Becker lief gleich selbst an und schoss die Gäste zum ersten Mal in diesem Spiel in Führung.

Die Erleichterung des FCOG war nach diesem Treffer spürbar, was ihn dazu verleitete, ein wenig tiefer zu stehen und den Weg nach vorne weniger direkt zu suchen, dafür stand er defensiv sehr kompakt und liess nichts zu. Es dauerte bis zur 67. Minute, ehe erneut eine nennenswerte Offensivaktion der Gäste zustande kam. Burhan Demiri holte auf der linken Seite einen Freistoss heraus. Der von einer Verletzung zurückgekehrte Tim Königshofer übernahm die Ausführung. Seine gefühlvolle Flanke fand in der Mitte den Kopf von Demiri – 3:1, die Vorentscheidung. Mit seinem dritten Treffer des Spiels stellte Demiri in der 74. Minute auf 4:1, machte damit endgültig den Deckel drauf und erzielte seinen persönlichen Hattrick.

Erstmals seit langem wieder auf der Leaderposition

Das Direktduell zwischen dem Leader NK Croatia und dem Drittplatzierten aus Wiedikon endete 1:1-Unentschieden. Dies bedeutet, dass die zweite Mannschaft des FCOG nun mit 33 Punkten die Tabelle anführt, gefolgt von Croatia mit 31 Punkten. Es stehen noch einige Spiele bis zum Saisonabschluss an, trotzdem ist dies eine schöne Momentaufnahme. Und der Anspruch muss sein, den jetzigen Tabellenplatz bis zum Schluss halten zu können.