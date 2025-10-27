Trotz fehlender „Leichtigkeit“: TSV Schongau gewinnt auch bei Wessobrunn und bleibt an der Spitze

Wenn man in der Tabelle vorne steht, gewinnt man auch enge Spiele. Diese Fußballerweisheit gilt aktuell besonders für den TSV Schongau, der beim SV Wessobrunn-Haid zum dritten Mal in Folge mit einem Tor Vorsprung gewann. „Bei uns fehlt derzeit etwas die Leichtigkeit“, räumte TSV-Coach Fabian Melzer nach dem glücklichen 2:1-Sieg beim Tabellenzehnten ein, mit dem die Lechstädter weiter punktgleich mit Steingaden die A-Klasse 8 anführen. „Die Platzbedingungen waren schwierig und Wessobrunn liegt uns auch als Gegner nicht wirklich“, bekannte Melzer. Aus Sicht der Gastgeber war das Ergebnis unglücklich: „Schade, für die gute Leistung hätte sich die Mannschaft mindestens einen Punkt verdient gehabt“, kommentierte SVW-Spielertrainer Florian Rieger die Partie.

Für die Wessobrunner begann die Partie denkbar unerfreulich. Gleich die erste Ecke der Gäste nutzte Hassan Bah (2.) zum 1:0. Der Treffer erwies sich für die Schongauer jedoch als wenig hilfreich. „Wir haben danach viel zu oft Klein-klein gespielt“, grummelte Melzer. Die Platzherren kämpften sich dagegen immer mehr ins Spiel. Markus Rieger (18.) verpasste den Ausgleich bei einem Alleingang nur knapp, weil ihm in der entscheidenden Phase der Ball versprang. Kurz vor der Pause hatte Alois Cramer (39.) bei einem Pfostentreffer Pech.