Trotz fehlender „Leichtigkeit“: TSV Schongau gewinnt auch bei Wessobrunn und bleibt an der Spitze

Der TSV Schongau gewinnt nur knapp mit 2:1 beim SV Wessobrunn. Trotz schleppendem Spiel darf der TSV weiter an der Tabellenspitze rangieren.
Wenn man in der Tabelle vorne steht, gewinnt man auch enge Spiele. Diese Fußballerweisheit gilt aktuell besonders für den TSV Schongau, der beim SV Wessobrunn-Haid zum dritten Mal in Folge mit einem Tor Vorsprung gewann. „Bei uns fehlt derzeit etwas die Leichtigkeit“, räumte TSV-Coach Fabian Melzer nach dem glücklichen 2:1-Sieg beim Tabellenzehnten ein, mit dem die Lechstädter weiter punktgleich mit Steingaden die A-Klasse 8 anführen. „Die Platzbedingungen waren schwierig und Wessobrunn liegt uns auch als Gegner nicht wirklich“, bekannte Melzer. Aus Sicht der Gastgeber war das Ergebnis unglücklich: „Schade, für die gute Leistung hätte sich die Mannschaft mindestens einen Punkt verdient gehabt“, kommentierte SVW-Spielertrainer Florian Rieger die Partie.
Für die Wessobrunner begann die Partie denkbar unerfreulich. Gleich die erste Ecke der Gäste nutzte Hassan Bah (2.) zum 1:0. Der Treffer erwies sich für die Schongauer jedoch als wenig hilfreich. „Wir haben danach viel zu oft Klein-klein gespielt“, grummelte Melzer. Die Platzherren kämpften sich dagegen immer mehr ins Spiel. Markus Rieger (18.) verpasste den Ausgleich bei einem Alleingang nur knapp, weil ihm in der entscheidenden Phase der Ball versprang. Kurz vor der Pause hatte Alois Cramer (39.) bei einem Pfostentreffer Pech.
In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine offene Partie. Nach einer guten Balleroberung gelang Markus Rieger (57.) das 1:1. Wenig später verpasste der eingewechselte Torjäger des TSV, Oskar Ruhland (63.), die neuerliche Gästeführung. Die fiel im Anschluss durch einen Standard: Ein Freistoß von Clemens Riedl (72.) landete mit Windunterstützung aus 25 Metern zum 2:1 im Tor. Die Wessobrunner stemmten sich gegen die drohende Niederlage. „Wir waren am Drücker“, lobte Rieger die Moral seiner Truppe, die sich einige Halbchancen erarbeitete. „Wir haben ein bisschen den Faden verloren, aber auch leidenschaftlich verteidigt“, erklärte Melzer.
In der hektischen Schlussphase kassierten Markus Rieger und Schongaus Jakob Kort eine Zeitstrafe (89.). In der Nachspielzeit lag noch der Ausgleich in der Luft. Der Kopfball von David Tipold (94.) nach einer Ecke klärte ein TSV-Verteidiger auf der Linie und rettete den Gästen den Sieg.