Trotz fehlendem Trio: WSV selbstbewusst gegen geschocktes Antdorf/Iffeldorf

Speer und Zehetmeier gerade frisch am Kreuzband operiert, droht Vogt schlimmstenfalls dasselbe Schicksal – die MRT-Untersuchung steht noch aus. „Das sah schon echt komisch aus, die drei da so nebeneinander zu sehen“, gestand Tobias Benning. Das Trio hätte der Coach lieber heute auf dem heimischen Platz an der Kappellaine gegen die SG Antdorf/Iffeldorf (18.30 Uhr) gesehen.

Doch hätte, wenn und aber hilft bekanntlich nicht, Fußball spielt sich nicht im Konjunktiv ab. Benning muss mit denen zurechtkommen, die ihm zur Verfügung stehen. Und das ist nach aktuellem Stand der ganze Rest. Auch die zuletzt kränkelnden Ferdinand Brauchle, Julian Kröker und Simon Stumpfecker machten im Training wieder einen guten Eindruck. „Wir sollten also durchaus vernünftig aufgestellt in die zwei wichtigsten Spiele der Saison gehen können“, betont Benning.

Der WSV-Coach nimmt die automatische Favoritenrolle aufgrund der höheren Klassenzugehörigkeit als Kreisligist an, differenziert aber auch. „Bei solchen Do-or-die-Duellen spielt das gar nicht so eine große Rolle, die sind immer was ganz Besonderes.“ Die beiden Partien – heute und am Sonntag bei der Spielgemeinschaft (14 Uhr) – werden zeigen, ob es einen Unterschied zwischen einem Team aus dem Keller der Kreisliga und einem der Kreisklassen-Spitze gibt.

Rein psychologisch scheint die Spielgemeinschaft erstmal im Vorteil zu sein, können sie doch den Aufstieg gewinnen, während Unterammergau droht, den Klassenerhalt zu verpassen. Doch da ist auch der letzte Spieltag der Saison am vergangenen Wochenende. Der WSV konnte durch ein 1:1 gegen Lenggries durchaus nochmal was fürs Selbstvertrauen tun. Antdorf sah bis in die Schlussphase hinein schon wie der sichere Aufsteiger aus, doch dann kassierten sie in Raisting zwei Gegentreffer und mussten die Murnauer Reserve vorbeiziehen lassen. Darüber hinaus verloren die Antdorfer und Iffeldorfer mit Florian Calliari aufgrund einer Unbeherrschtheit und der resultierenden Roten Karte auch noch einen ihrer besten Defensivakteure. Somit liegt der Vorteil wohl eher bei Unterammergau.

Parkhinweis: Die Zuschauer des Relegationshinspiels werden gebeten, ihre Autos auf dem großen Parkplatz am nördlichen Ortseingang (ehemals Trachten Daller) in Unterammergau abzustellen. Von dort sind es nur fünf Minuten bis zum Sportplatz.

Dass die Gäste mit den jetzt anstehenden Überstunden wohl so gar nicht mehr gerechnet hatten, zeigt schon, dass sich Spielertrainer Johannes Huber in den Pfingsturlaub an den Gardasee verabschiedet hat. Allerdings wird er den für die beiden Duelle mit dem WSV unterbrechen. Gemunkelt wird zudem, dass einige Spieler ihren geplanten Mallorca-Trip wieder ad acta legen mussten. Da waren sich manche wohl schon zu sicher.