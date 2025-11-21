Sebastian Koch äußert sich zum Gegner – Foto: Markus Nebl

Trotz Favoritenrolle – Grünwald Coach warnt vor Neuperlach

Der TSV Grünwald trifft am Samstag auf den Tabellenletzten SV Neuperlach. Rückkehrer Halbich soll für mehr Flexibilität im Angriff sorgen.

Was soll da schon schief gehen? Der TSV Grünwald, der am Samstag (14 Uhr) den SV Neuperlach auf dem Kunstrasen im Freizeitpark empfängt, hat mit drei Siegen und 13:3 Toren eine glanzvolle Englische Woche hinter sich. Die Gäste hingegen scheinen zum sofortigen Wiederabstieg aus der Landesliga Südost verdammt: Vier Punkte hat der Neuling nach 20 Partien auf dem Konto, der einzige Sieg gelang am zweiten Spieltag (4:2 gegen den FC Unterföhring). Vor allem defensiv zahlt der SVN Lehrgeld: 84 Gegentore stehen zu Buche. 0:9 gegen Rosenheim und 2:8 in Karlsfeld waren die deutlichsten Pleiten. Auch die Grün-Weißen waren beim Hinspiel in Torlaune, allerdings fixierten sie ihren 5:3-Sieg erst in den letzten zehn Minuten, nach zwei Neuperlacher Platzverweisen.

Sebastian Koch ist also gewarnt: „Die Tabellenkonstellation spielt für uns keine Rolle. Wir gehen die Partie mit derselben Konsequenz, Intensität und Vorbereitung an wie jedes andere Spiel, denn wir erwarten einen Gegner, der viel investiert, der mutig auftritt und über Zweikämpfe und hohe Laufbereitschaft ins Spiel finden möchte“, sagt der TSV-Coach. „Unsere Aufgabe ist es, das früh zu kontrollieren, strukturiert zu bleiben und unser eigenes Spiel sauber durchzubringen.“ Die jüngste Erfolgswelle sei alles andere als eine Selbstverständlichkeit, betont Koch: „Nach drei Siegen in Folge haben wir uns eine stabile Basis erarbeitet, aber das darf für uns kein Ruhepol sein. Die Mannschaft hat in den letzten Wochen gezeigt, dass sie klare Vorgaben umsetzen und eine hohe Trainingsqualität auf den Platz bringen kann. Genau an diesen Punkten müssen wir anknüpfen. Ergebnisse sind nur eine Folge davon, nicht der Ausgangspunkt.“