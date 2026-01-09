Trotz famoser Hinrunde baut der TSV Solingen keine Luftschlösser

Hinter Dominator und Stadtrivale 1. Spvg Solingen-Wald 03 war der TSV zum Ende der Hinserie das formstärkste Team der Liga. Acht Spiele in Folge blieb die Mannschaft ungeschlagen zum Ausklang der Hinrunde ungeschlagen, dennoch tritt Trainer Nils Esslinger in gewisser Hinsicht auch auf die Euphoriebremse. Im Gespräch mit FuPa Niederrhein stellt der Übungsleiter klar, dass auch trotz der vielversprechenden Tabellenposition die Zielsetzung 'Klassenerhalt' nicht weiter nach oben korrigiert wird.
"Die Liga ist sehr eng und da könnte in der Rückrunde alles auch schnell in eine andere Richtung gehen", warnt Esslinger, dass auch der gelegentliche Dämpfer einzuplanen ist. Die Aufderhöher konnten dies zum Saisonauftakt am eigenen Leib erfahren. Mit nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen deutete sich zunächst eine schwierige Spielzeit an. Doch der Turnaround gelang Schritt für Schritt. Zum Abschluss der Hinrunde konnte der TSV mit drei klaren Erfolgen gegen den 1. FC Wülfrath (4:0), VSF Amern (4:1) und VfB Hilden II (5:2) sogar noch etwas für das Torverhältnis tun.
"Wir wissen das einzuschätzen", sagt Esslinger zur Erfolgsserie. "Sicherlich hatte man in dem ein oder anderen Spiel auch ein bisschen Spielglück. Aber es ist schön zu sehen, dass die Jungs aus den ersten vier Spielen ihre Lehren gezogen haben."
Auch wenn der Übungsleiter seinen Schützlingen für den weiteren Saisonverlauf "alles und vieles" zutraut, ist er bemüht, die Erwartungshaltung nicht schon von seiner Seite zu erhöhen. "Der Tabellenplatz ist zwar schön, aber das Ziel bleibt weiterhin der Klassenerhalt. Alles, was wir darüber hinaus holen, ist ein weiterer Riesengewinn auf unserem Weg, den wir eingeschlagen haben."
Dieser "Weg", den Esslinger im Gespräch mehrfach anreißt, begann unter seiner Führung im Jahr 2017/18 – damals noch das erste Bezirksliga-Jahr nach langer Zeit in den Kreisligen. Infrastrukturell wie sportlich hat der Verein aus der Klingenstadt seither wesentliche Schritte nach vorne gemacht. Im (Wind-) Schatten der schon vor Saisonbeginn als Aufstiegskandidaten gehandelten Nachbarn von Solingen-Wald und DV Solingen sorgt nun auch Aufderhöhe in der ungewohnten Spielklasse für Furore.
Personell hat der TSV im neuen Jahr einen besonders schmerzhaften Verlust zu verkraften. Tom Gray, mit 13 Scorerpunkten einer der erfolgreichsten Akteure der laufenden Saison und auch eine tragende Säule der Aufstiegssaison, verlässt den Verein in Richtung des Ligakonkurrenten SC Union Nettetal.
"Der Verlust wiegt natürlich sehr schwer", erläutert Esslinger. "Das war Toms Wunsch aufgrund der Fahrzeiten, und das können wir zu 100 Prozent verstehen. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass sich die Wege wieder kreuzen."
Ähnlich verhält es sich bei Severin Krayer, der erst zu Saisonbeginn vom HSV Langenfeld gekommen war, den TSV nun aber für den Mittelrhein-Bezirksligisten Sportvereinigung Deutz 05 verlässt.
Auf der Zugangsseite ist unterdessen Elias Dittmann zu vermelden, der nach einem halben Jahr bei TuSpo Richrath wieder zum TSV zurückkehrt. "Ein ganz feiner Fußballer. Er hat aber lange nicht mehr gespielt, deshalb müssen wir schauen in welchem Zustand er sich befindet. Aber erstmal gewinnen wir einen tollen Jungen mit feinen fußballerischen Qualitäten", schildert Esslinger. Zudem schließt sich Kai Stanzick vom A-Ligisten Spvg Hilden 05/06 dem TSV an.
Leichte personelle Bewegung für die zweite Saisonhälfte sind also bereits zu konstatieren. Stellt sich nur die Frage ob und wie lange die Mission Klassenerhalt den TSV auf seinem weiteren Weg beherrscht.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: