Solingen startet auf Platz vier ins neue Jahr. – Foto: Claudia Pillekamp

Trotz famoser Hinrunde baut der TSV Solingen keine Luftschlösser Landesliga, Gruppe 1: Mit seinem ersten Landesliga-Auftritt in diesem Jahrtausend hat der TSV Solingen sämtliche Erwartungen übertroffen. Nach Abschluss der Hinrunde schnuppert der Aufsteiger sogar am Aufstiegsrelegationsplatz.. Von einem tabellarisch gar nicht mehr unrealistischen Sprung in die Oberliga möchte Coach Nils Esslinger allerdings nichts wissen.

Hinter Dominator und Stadtrivale 1. Spvg Solingen-Wald 03 war der TSV zum Ende der Hinserie das formstärkste Team der Liga. Acht Spiele in Folge blieb die Mannschaft ungeschlagen zum Ausklang der Hinrunde ungeschlagen, dennoch tritt Trainer Nils Esslinger in gewisser Hinsicht auch auf die Euphoriebremse. Im Gespräch mit FuPa Niederrhein stellt der Übungsleiter klar, dass auch trotz der vielversprechenden Tabellenposition die Zielsetzung 'Klassenerhalt' nicht weiter nach oben korrigiert wird.

Es bleibt beim Klassenerhalt als Saisonziel "Die Liga ist sehr eng und da könnte in der Rückrunde alles auch schnell in eine andere Richtung gehen", warnt Esslinger, dass auch der gelegentliche Dämpfer einzuplanen ist. Die Aufderhöher konnten dies zum Saisonauftakt am eigenen Leib erfahren. Mit nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen deutete sich zunächst eine schwierige Spielzeit an. Doch der Turnaround gelang Schritt für Schritt. Zum Abschluss der Hinrunde konnte der TSV mit drei klaren Erfolgen gegen den 1. FC Wülfrath (4:0), VSF Amern (4:1) und VfB Hilden II (5:2) sogar noch etwas für das Torverhältnis tun. "Wir wissen das einzuschätzen", sagt Esslinger zur Erfolgsserie. "Sicherlich hatte man in dem ein oder anderen Spiel auch ein bisschen Spielglück. Aber es ist schön zu sehen, dass die Jungs aus den ersten vier Spielen ihre Lehren gezogen haben." Auch wenn der Übungsleiter seinen Schützlingen für den weiteren Saisonverlauf "alles und vieles" zutraut, ist er bemüht, die Erwartungshaltung nicht schon von seiner Seite zu erhöhen. "Der Tabellenplatz ist zwar schön, aber das Ziel bleibt weiterhin der Klassenerhalt. Alles, was wir darüber hinaus holen, ist ein weiterer Riesengewinn auf unserem Weg, den wir eingeschlagen haben."

Dieser "Weg", den Esslinger im Gespräch mehrfach anreißt, begann unter seiner Führung im Jahr 2017/18 – damals noch das erste Bezirksliga-Jahr nach langer Zeit in den Kreisligen. Infrastrukturell wie sportlich hat der Verein aus der Klingenstadt seither wesentliche Schritte nach vorne gemacht. Im (Wind-) Schatten der schon vor Saisonbeginn als Aufstiegskandidaten gehandelten Nachbarn von Solingen-Wald und DV Solingen sorgt nun auch Aufderhöhe in der ungewohnten Spielklasse für Furore.

Zum ersten Mal in diesem Jahr spielt der TSV Solingen in der Landesliga. – Foto: Andreas Bornewasser