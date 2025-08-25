Trotz „extrem angespannter Personallage“: Ebersberg feiert ersten Sieg

Gegen Miesbach feierte der TSV Ebersberg seinen ersten Saisonsieg. – Foto: Riedel

Gegen den SV Miesbach zeigen die Eber eine gute Leistung. Nach vier Niederlagen glückte nun der erste Sieg der neuen Spielzeit.

Ebersberg – Die Eber können also doch noch siegen. „Riesengroß“ sei die Erleichterung nach dem ersten Dreier, sagte Coach Michael Hieber, der beim 3:2-Auswärtstriumph gegen den SV Miesbach ebenso als Auswechselspieler parat stand wie sein Co. Manuel Markio und Max Lüngen, Spielertrainer der „kleinen Eber“. „Extrem angespannte Personallage“, nannte es Hieber. Umso mehr freute ihn die „Top-Einstellung“, die seine Schützlinge in Miesbach an den Tag legten. „Und das, nachdem sie zuvor vier Mal geprügelt wurden.“ Aufopferungsvoll wurde gekämpft, aber auch teils exzellent gekickt. Wie beim 1:0, als Dominik Pries mit der Hacke auf Lusilawo Jonathan „Jonny“ Kisungu zurücklegte und der abgeklärt zur Ebersberger Führung einschoss (11.).

Auch das Glück war den Ebern hold. Nach dem Motto „nimm du ihn, ich hab' ihn schon", brachte eine Kopfballstafette der Miesbacher Abwehr das 0:2 (Eigentor/27.). „Unnötig" und „schlecht verteidigt" nannte Hieber dann die Szene, die Miesbach den Abschlusstreffer ermöglichte (32.). Mit der 2:1-Führung gingen die Ebersberger in die Pause.